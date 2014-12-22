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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 22日 星期一 14:34 BJT

独家：欧洲央行考虑让欧元区较弱国家承担更多QE风险--消息

欧洲央行(ECB)官员正在考虑通过何种途径，来确保在新一轮量化宽松中将获利最大的较弱国家来承担更多风险及成本。此举将有助于说服犹豫不决的德国支持购买公债的计划。路透
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