宽松政策结束将令新兴市场面临风险--世行

路透华盛顿6月12日 - 世界银行表示，发达经济体最终收紧货币政策，利率上升，可能防碍新兴市场的经济增长，它们的潜在产出可能最多减少12%。

世界银行首席经济学家巴苏(Kaushik Basu)称，那一长期风险有可能比新兴市场货币和债市波动带来的短期影响更大。

巴苏是在周三世行公布半年度全球经济展望报告之前做出上述讲话的。

巴苏称，对新兴市场来说，最近的市场波动中期内不会带来过大的干扰，不过有可能在未来三至六个月内导致资本流动出现波动。

“(这种波动)是一种调整阵痛，是对预期将要发生的事情的一种反应，一旦政策转变稳妥实现，我预计这种阵痛将会消失。”巴苏称。

据世行报告，美联储退出所谓的量化宽松措施，应该能抵消日本宽松政策造成的一些过热影响。

更让人担心的是以后将发生的事情，当美联储和其它央行收紧货币政策时，长期利率将开始上升。

世行称，利率上升将会提高新兴市场的资本成本，导致资本投资减少，长期来看会降低经济增长速度。

“较长期内，潜在产出可能减少7-12%，除非采取措施减少助涨资本成本的国内因素。”(完)

(编译 白云; 审校 张涛)

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