美联储官员就缩减QE各抒己见 聚焦通胀与就业形势

* 布拉德主张在缩减刺激政策前先看到通胀率回升

* 普洛瑟提出为购债规模设限，以缓和撤出策略的影响

* 拉克尔敦促美联储减弱QE力度

路透圣路易斯/纽约11月1日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)高层官员周五对于何时开始缩减购债规模的问题，仅给出了少量暗示。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称，在开始缩减购债前应看到通胀率上升的迹象；而里奇蒙与费城联储总裁拉克尔和普洛瑟则强调，美联储等待的时间过长。

投资者正尝试预测美联储何时会确定美国经济和就业市场已足够强韧，可以经受住缩减量化宽松(QE)规模的冲击。

由于此前出炉的多项经济数据疲软，美联储本周决定继续全面实施刺激举措。联储自2008年底以来一直维持近零利率，并将资产负债规模扩大三倍至3.8万亿(兆)美元。

布拉德赞成联储决定。他说巨大的资产负债规模带来金融动荡的风险，并称联储官员希望“尽可能地离开未知领域”。

但他指出，通胀年率仍远低于央行设定的中期目标水平2%。联储青睐的通胀指标--核心个人消费支出(PCE)物价指数在8月较上年同期上升1.2%。

“在我们作出缩减刺激举措的决定之前，我希望看到通胀率回升至目标水平，”布拉德指出。“如果我们能看到通胀率回升，并且有证据表明其将升向目标水准，我认为这将有助于我们作出决定。”外界普遍将布拉德视为政策中间派。

分析师目前认为，美联储将等到2014年才会开始放慢资产购买。不过若未来两个月的经济指标明确改善，也可能提升联储在12月17-18日会议上采取行动的可能性。

布拉德在参加一个金融论坛时，不愿说明他是否认为在12月会议上决定缩减刺激政策为时过早。

“我不想揣测委员会(FOMC)在12月会怎么做，”他对记者表示。“我一直认为我们应在每次会议上都对各种选项持开放态度。”

**为QE设限？**

虽然包括主席伯南克在内的多数联储官员都与布拉德持有相同观点，但仍有少数官员担心，这一史无前例的刺激举措有可能成本高于收益。这些所谓的政策强硬派一直在呼吁应缩减QE规模。

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，“就我个人而言，从多个不同的角度来说，自最新一轮购债计划于2012年9月开始实施以来，就业市场状况似乎都已经大为改善。”

“失业率的总体下降幅度，以及就业岗位的总体增长规模是关键指标，”他补充道。

美联储已表示，在决定何时缩减刺激规模时，将等待经济数据符合其对于就业市场改善和通胀率上升的预期。

而费城联邦储备银行总裁普洛瑟对CNBC电视台称，撤出购债行动的方式之一就是，宣布计划购买债券的总规模，让购债计划不再是无上限的。

“我实际上倾向于认为，这是我们撤出刺激举措的更好方式，”普洛瑟表示，并称为QE设限将令美联储可以在完成购债计划后重新评估经济状况。

“思考如何以明智的方式撤出这一计划，不让其与我们的利率前瞻性指引相混淆，这对我们来说是值得一做的事情。”

布拉德表示，他并不赞同这一做法，警告称这样一来将无法得知购债计划结束时的经济表现，从而令联储与市场的沟通更加复杂化。但他也强调了前瞻性指引的重要性。

**关注数据表现**

美联储也已承诺，只要通胀率仍将保持在2.5%以下，就会维持超低利率水准直至失业率降至6.5%。美国9月失业率为7.2%。

在谈及美国偏低的就业参与率时，拉克尔称这可能在更大程度上归因于老龄化等人口因素，而非最终会反弹的景气周期性因素。

“(如果归因于景气周期因素，)好像实质GDP增长很快就会升温，但我对此十分怀疑，”他说。“我认为经济增长率将为2%。”

美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)预期明年经济增长率介于2.9-3.1%，2015年介于3.0-3.5%。

FOMC称，减少购债不会改变该委员会维持近零利率的承诺，而且多数官员预计要等到2015年才会实施首次升息。

不过金融市场在联储谈及调整购债步伐时都会作出剧烈反应，布拉德称要让市场把缩减购债与升息分开来看的难度很大。

“委员会需要说服市场相信，两个工具是相互独立的，否则就得学着适应缩减购债规模与未来政策利率预期联动的局面，”布拉德说。(完)

(编译 徐文焰；审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。