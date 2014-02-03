QE3将在今年结束 对缩减购债步幅感到满意-达拉斯联储总裁

白俄罗斯财长称该国可能发售最多5亿美元的人民币计价债券
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透德州1月31日 -美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周五表示，对美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减购债的步幅感到满意，预计第三套量化宽松政策(QE3)将在年底前结束。
今年在美联储政策制定委员会拥有投票权的费希尔一直反对美联储的大规模购债计划。他表示，“从我的角度看，我很高兴的看到委员会所有委员观点更接近我一直所持的观点了。”
他指出，美联储缩减刺激经济措施伴随着新兴市场动荡，这不应阻止美联储做符合美国经济最大利益的事情，即尽快结束购债。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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