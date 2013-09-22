美联储官员乔治批评推迟缩减QE的决定 布拉德出言维护

4月3日在华盛顿拍到的美联储大楼。 REUTERS/Joshua Roberts

* 鹰派官员乔治称美联储的决定造成困惑

* 布拉德为美联储未缩减刺激力度辩护，称经济仍然过于疲弱

路透纽约9月20日 - 一位直言不讳的美国联邦储备委员会(美联储/FED)鹰派官员周五警告称，在市场预期高涨的情况下，美联储本周意外没有缩减货币刺激措施，损害了自身信誉。但另一名美联储官员则认为，美联储的做法非常正确。

美联储夏季给外界造成的感觉是，它将在9月会议上缩减购债规模。但周三美联储却意外地按兵不动，金融市场感到困惑。为此，货币决策人士纷纷发表看法。

周三只有堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治持不同意见。她说，超宽松货币政策已持续了五年之久，但这次美联储会议却未决定开始让货币政策走向正常化，她感到“失望”。

“这次会议的做法，以及先前给市场带来的预期，导致困惑，造成脱节，”乔治表示。今年以来，由于担心政策可能造成未来的资产泡沫和通胀，她在每次会议上都持有不同意见。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德维护美联储的决议，称低通胀意味着在决定何时行动方面可以保持耐心，尽管如果非农就业和失业数据进一步好转，缩减刺激措施的可能性会上升。

在对记者讲话时，布拉德表示，美联储维持政策不变的决定“增强了我们的信誉，因此举显示我们确实重视数据，而不是按照某种自动程序来削减QE(量化宽松)至零。”

布拉德表示，如果通胀和失业数据提供支持，美联储仍可能在10月会议上决定开始削减购债规模。

路透对分析师的调查发现，多数受访者感觉美联储在周三决定维持政策不变的前几周，未能明确传达相关信息。

图表：美联储的量化时代 (link.reuters.com/tan23v)

在以前的调查中，分析师都预计美联储会在9月采取行动。美联储意外宣布维持购债步伐不变，引发公债收益率(殖利率)急剧下滑，回吐了6月以来的部分升幅，当时美联储表示预计在今年稍晚开始缩减购债规模。

借款成本下降，可以帮助美国经济成长与就业市场恢复活力。

布拉德今年在美联储决策委员会中具有投票权。他说，他支持维持现行购债速度不变的决定，在通胀改变过低局面以前，不支持采取行动。

“虽然我预期通胀会在未来几个季度上升，但我希望先看到这种上升证据，然后才会支持采取缩减宽松政策的行动，”他表示。

布拉德通常被外界视为中间派。他在稍早接受彭博电视采访时表示，美联储仍可能在10月底的下次会议上决定采取行动。

乔治自从成为制订政策的联邦公开市场委员会(FOMC)投票委员以来，一直对现行政策持批评意见。她说，低利率政策可能导致资产泡沫。

“在经济持续成长的情况下，现在还等待更多的证据，低估了我们看到的非常确凿的进展，也低估了这项政策工具的潜在代价，”她对影子公开市场委员会表示。该委员会是一个批评美联储现行政策立场的组织。

美联储2008年把隔夜利率目标降至零，并采取了三轮购债行动。布拉德表示，这种前所未有的货币宽松行动“非常成功”，并称未看到资产泡沫迹象。

“以前出现过的泡沫都是非常巨大和明显的。目前我没有看到类似的情况，”他说。

还有两名美联储官员周五发表讲话，但都没有直接评论货币政策。(完)

(编译 张涛；审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。