IMF前首席经济学家支持采用“人民的量化宽松”政策

路透伦敦10月7日 - 国际货币基金组织(IMF)前任首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)周三表示，“人民的量化宽松”可能是协助经济对抗未来危机的一个选项。布兰查德不久前才卸任。

欧元区、美国和英国央行均采取量化宽松政策，即用新发行的货币来向银行买进政府公债等资产，以增加金融市场的流动性，并刺激经济成长。

但布兰查德在Cass商学院的演讲中表示，央行是否应该买进资产，如同它们现在所做的，或者改为与政府合作，把钱花在“实质”的商品上，即所谓的“人民的量化宽松”，以此来刺激经济，目前还没有定论。

“如果(通胀)为零，而且仍想要增加支出，显然还有别的办法。你可以买进商品。”

布兰查德表示，这并不意谓着央行将直接买进商品，而是政府可以藉由基础建设项目支出来提高他们的财政赤字。然后央行可以用新发行的货币来买进这类债务。

他并强调，这类财政赤字应该“规模有限，不能更多。”

布兰查德表示，买进商品而非资产，可以让资金以另一种方式流入经济。

但人民的量化宽松也一直受到抨击，因其可能危及央行的独立性。(完)