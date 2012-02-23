QE力量大--全球股市透露的讯号--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月23日出版的当期「老谢开讲」专栏)

进入二○一二年，全球股市涨势如虹，美国道琼指数已濒临一万三千点，那斯达克迎向三千点大关，创十一年来新高，身处欧债危机核心的德国股市也逼近七千点关卡，英国股市迈向六千点大关。亚洲的韩国也因为三星电子股价大涨，越过二千点的整数关卡。经济基本面不佳，但是股市气势如虹，关键就是量化宽松政策，各国政府大印钞票。

这场印钞大赛从去年底欧洲央行以年息一％的超低利率，豪掷四八九二亿欧元，贷款给欧洲银行三年，也就是变相以量化宽松的手段，纾解银行资金的短绌，让银行取得资金去买欧猪国债，赚取息差，或者向实体经济放贷。这一招低利贷款给银行买债，让奄奄一息、股价大跌的欧洲银行立刻恢复元气。

**量化宽松,全球股市出现大资金行情**

去年大跌的欧洲银行股，今年都创下相当大的涨幅，像是跌到残值的德国商业银行，今年以来上涨六三．四七％，比利时联合金融集团大涨七一．五七％，大型的法国兴业银行上涨三八．五九％，法国巴黎银行上涨一九．一％，德国安联集团上涨二一％，欧洲股市大涨，银行股扮演了重要角色。

接着欧洲央行的ＬＴＲＯ（Long Term Refinancing Operation，长期再融资操作）之後，英国央行在上周召开货币政策会议，宣布维持○．五％的超低利率，且宣布扩大收购三二五○亿英镑的资产，向银行释金。这是○八年英国对大型银行ＨＢＯＳ、骏懋银行及苏格兰皇家银行直接金援三七○亿英镑以来，最显着的一次量化宽松政策，也让英国银行股及英国股市红光满面。

今年最强大的量化宽松，是美国联准会主席柏南克宣示美国通货膨胀目标维持二％，○至○．二五％的超低利率政策从一三年中延长到一四年底，宣示未来三年，全世界维持低利政策，这是今年年初以来，全球股市出现大资金行情的最大关键。

二月以来，除了英国宣布向银行体系释金三二五○亿英镑大举动外，另一个大震撼是日本银行也祭出了大动作。二月十四日，日本央行结束为期两天的利率决策会议，在继续将基准利率维持在○至○．一％不变的情况下，日银宣布扩大资产购买的规格十至六十五兆日圆。日银将用来购买国债和民间债券，并为多种抵押品提供低价融资。此次扩大的部分，全都将用来购买长期国债。

日本银行行长白川方明表示，短期通货膨胀目标值设定在一％，意味了日本对通膨的容忍度加大，未来货币量化空间加大了。因为过去只有日本实施超低利率政策，全世界都拿日圆来做利差交易（Carry Trade）的套利工具，日圆可以大量输出，即使实施量化宽松政策，国内通膨压力并不大。但现在美元接近零利率，英镑只有○．五％，欧元只有一％，日圆套利优势减弱，输出动力降低，如果实施大规模量化宽松政策，日本国内的通膨压力将会升高。日银与日本政府在对抗通膨有了共识後，决定采取更大的行动，这次十到六十五兆日圆的买债行动，立刻震撼了日本的股汇市。

去年十月三十一日，日圆一度升值到七十五．五八兑一美元的新高，日本在三一一地震後，经济遭受到重伤害，但日圆不贬反升。日本是一个外销导向的国家，日圆长期强势升值，重创日本出口产业与日本经济，一一年日圆兑美元升值了四．六八％，使得日本产品出口竞争力雪上加霜；加上制造业受到需求疲软拖累，也造成日本经济持续衰退。

日本内阁府最近公布一一年最新经济数据，扣除物价变动的因素之後，去年日本实际国内生产总值为五○六．八三兆日圆，较一○年衰退○．九％，这是日本经济时隔两年之後再度出现负成长的讯号。如果以现时的汇价来算，日本一一年的国内生产毛额（ＧＤＰ）是六．五三兆美元，而中国一一年的ＧＤＰ约相当於七．四九兆美元。日本在一○年让出了全球第二大经济体宝座，间隔一年後，两者相差近一兆美元。

**日圆贬值却给日本股市带来空前活力**

这次，日本大手笔进行量化宽松政策阻升日圆，有很大的作用，日圆开始出现较大的贬值力道。二月一日，日圆兑美元是七十六．○三。二月十四日，日银宣布新政策，日圆应声急贬○．八三，贬至七十八．五三，此後日圆持续贬值，二十一日已来到七十九．六六，日圆回到去年八月以来的新低价。

从日银的汇率政策来看，七十五至七十六日圆是日银干预汇价的底线，七十八至八十则是市场打压的位置。过去半年来，日圆大约在七十六至八十的箱型区间波动。过去二十年来，日银干预汇市效果都不显着，这次日银祭出更大的量化宽松政策，有利於抑制日圆的涨势，纾解日圆升值压力，但恐怕仍难让日圆长期走疲，这次日圆在八十就是一个很大的关卡。

日圆走势到了临界点，不过日圆贬值却给日本股市带来空前活力。过去二十年，日本股市总是跌多涨少，去年日本大地震之後，日股更加欲振乏力，但是今年以来日本股市却扭转了颓势，尤其是买债行动宣示之後，二月十五日日经指数大涨二○八．二七点，这一记长红，让日经指数一举越过年线，日股出现难得一见的轻快脚步。

去年底，日经指数仍停留在八一三五．七九点，如今快步涨到九五四九．三一点，日经指数已拉出一七．三七％的涨幅，涨势直逼台股及韩股，显着超越中国股市的涨势。像上证从二一三二点涨到二三八八点，涨幅只有一二％，深证从七九七点涨到九三四点，涨幅仍比不上日经，这是过去二十年来不可思议的事，因为日经指数从来没有跑赢过中国股市的纪录。

日股恢复活力，关键在日圆。日本以外销导向的产业为主，经过一九八五年广场协议，日圆升值的千锤百链，日本企业在汇率的容忍度已大大提升，如今日圆从七十六贬向八十附近，日本企业立刻感受到活力。尤其是最具竞争力的企业，像是日本的成衣业巨霸UNIQLO（FAST RETAINING），去年地震时股价跌到八八○○日圆新低，如今却涨到一六八四○日圆，假如从日经最低点的一一九五○点算起，UNIQLO股价三个月已大涨四○．九％。以出口为导向的日本汽车也恢复活力，近三个月来，丰田汽车从二三三○涨到三三六五日圆，也大涨四四．四％，其他如五十铃，从三○○涨到四四二日圆，日产从六一四涨到八一○日圆，本田从二一二七涨到三○二五日圆，表现都很出色。

而日本称霸全世界的工具机产业，最具竞争力的FANUC最近股价从九九○○涨到一四五九○日圆，也逼近历史新天价；被三星打得落花流水，宣布亏损一五九○亿日圆、换掉执行长的索尼最近股价也从一二五三涨到一六九五日圆；亏损逾八千亿日圆的松下，也从五八二涨到七三二日圆，只有宣布转盈为亏的夏普仍陷在低档。

**预计中国仍有宽松政策出笼**

长期不振的日本股市在量化宽松、日圆贬值後，似乎慢慢找到了新方向，下一个要看今年全球表现最弱势的中国会不会出现更大规模的量化宽松政策。○八年美国金融海啸，中国祭出四兆人民币扩大内需方案，立刻让中国经济红光满面，但因为银根太过宽松，也衍生炒房後遗症。

这些年全世界的政府都在放水，只有中国人民银行在收水，中国把存准率拉高到二一．五％的历史罕见新高水准，也扎紧了银行新增贷款，○九年六月新增贷款达一．六二兆人民币，如今已剩下七千九百多亿人民币，中国打房不手软，也让股市欲振乏力。

从去年起，中国政府开始由中央汇金出手买银行股，接着社保基金、养老金都进场，但是股市上涨力道仍有限。今年以来，人民银行两次调降存准率，从二一．五％降为二○．五％，不过这个降息动作，中国股市仍不太领情，深沪股市仍处在一个弱势发展的格局。预计中国仍会有宽松政策要出笼，股市处在低档，反而为一二年带来更大机会。

经过接二连三的量化宽松刺激，全球股市今年上演的资金行情，有一点像○八年金融海啸後的涨势，不过全球股市的格局却改变了，至少有几个特色值得大家注意。

**五特色值得持续追踪**

首先，愈具竞争力的企业，股价表现愈强。今年最具代表性的是苹果股价写下五二六．二九美元的历史天价，将市值推进到四九○六亿美元，达到富可敌国的地步。而亚洲诞生了新巨星，三星电子到二月二十日为止，股价再创一一九．四万韩元历史新高，三星市值迈向一千五百亿美元，正式成为亚洲超级大企业。

三星与苹果都是新赢家的典范，也有老贵族再起的楷模。过去撑起WINTEL架构的英特尔与微软，今年又告复活。今年英特尔从十九．二五涨到二十七．五美元，市值推进到一三八七亿美元；微软也从二十三．六七涨到三十一．五五美元，市值推升到二六二二亿美元，拉大领先ＩＢＭ的差距，不过ＩＢＭ一直在历史最高价附近，也是表现可圈可点。

二是全球化的浪潮下，各个产业的龙头享有最高价的礼遇。像是星巴克在咖啡领域胜出，今年以来从三十一．七二涨到四十九．三六美元，频创历史新高；耐吉在运动用品领域出类拔萃，今年股价从七十六．九八涨到一○七．六三美元，跨过一百美元的门槛；连锁速食的麦当劳写下一○二．三二美元天价；有肯德基、必胜客的Yum!也创下六十四．八五美元新天价；超级连锁量贩店的沃尔玛则从四十八．三一涨到六十二．六三美元。只要成为全球一方之霸，就可享有高本益比与高股价。

三是去年遭到重伤害的企业，慢慢找出新方向。像惠普从二十一．五涨到三十美元，戴尔从十四．一五涨到十八．三三美元。ＰＣ遭到平板电脑重伤害，如今慢慢找出路。网路设备厂思科股价也重返二十美元。另外，在金融海啸遭到重创的金融股也恢复生机，像○八年跌到○．九七美元的花旗集团，重新整合後，如今有三十二．九二美元的股价；一度跌到四．九二美元的美国银行，如今也涨到八．三二美元；巴菲特入股的富国银行也从二十二．五八涨到三十一．一三美元；大都会保险今年也从二十五．六一涨到三十八．九四美元。

四是时尚品牌及消费股，今年表现持续畅旺。像是以马为标志的POLO衫，母公司股价频创新高；瑜伽衣的Lululemon股价也是一直走高；女性内衣的维多利亚秘密（ＬＴＤ）今年从三十一．四三涨到四十六．七美元，也是历史天价；时尚名品的COACH则从四十五．七涨到七 十六．七美元，也是历史新高。这个情况拿来看欧洲的HEMES、LV、法国春天等股价一直居高不下，可以看出经济不景气，但时尚消费力道仍十分惊人。

五是今年哈佛小子林书豪瞬间成全球宠儿。很多人急着看林书豪打球的好表现，但是行动力快的人则是下手购买尼克队母公司麦迪逊花园广场股票（ＭＳＧ），林书豪未成名前，ＭＳＧ股价最低只有二十一．一二美元，但是自林书豪暴红，也带旺了ＭＳＧ，如今已涨到三十三．四九美元。

全球股市仍在资金行情的旺市，但股市生态透露了更多资金行情的内涵。(完)

--整理 董永年

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

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