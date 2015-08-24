（更正）投资焦点：QE刺激药效衰竭 担忧情绪重创股市

(更正：因英文原文有误，小标下第三段中Larry McDonald的头衔应为“法国兴业银行驻纽约美国宏观策略主管”非“Newedge的资深董事兼美国策略主管”。)

路透伦敦8月21日 - 股市正在挣脱央行的束缚。

央行大举印钞维持了六年牛市，而今年8月可能是全球股市自2012年5月以来表现最差的一个月--尽管人们对利率在更长时间保持在低位的预期升温。

现在的危险是股市调整演变为崩盘。多年来一直驱动全球经济增长的中国经济正在严重放缓。人民币贬值，再加上油价下滑，已点燃了全球通缩忧虑，并令人担心爆发全球“货币战”。

美国方面也出现疲弱经济信号，使美国升息时间预期推后--但以往伴随美国联邦储备委员会(美联储/FED)宽松政策的欢庆场面却并未出现。

有人说，如果全球经济在股市高企的时候放缓，那么市场估值就需要下修。

“这是对旧体制的考验。我们头一次见到增长担忧的影响压过了升息预期推后带来的流动性增强前景，”德意志银行总经理Nick Lawson指出。

“股票市盈率与增长前景越来越不合拍。”

美国与欧元区股市的预估市盈率分别高于16.7和15.6的历史均值。虽然第二季业绩情况支持了企业获利将继续增长的预期，但欧洲企业利润率仍不及美国企业。

目前的一大隐忧是，中国增长放缓和人民币贬值将令全球面临通缩压力。周五发布的调查结果显示，中国8月财新制造业PMI初值创近六年半低位。

花旗分析师本周将2016年全球增长预估从3.3%调降至3.1%，为多个月来第三次调降。“我们的2016年增长预估很可能仍需下调，特别是需要反映中国经济疑虑，”他们对客户表示。

*循环*

随着动荡的夏季来到最后一个交易周，新兴市场的疲弱态势正波及到发达市场：德国股市DAX指数恐将出现2011年来表现最糟的一个月，美股标准普尔500指数目前已较年初水准下跌。

标普500指数目前较2009年初水准高出逾两倍，德国DAX指数也有相似涨幅，这意味着下跌的路可能还很长。

法国兴业银行驻纽约美国宏观策略主管Larry McDonald称，美国市场最终将屈服于全球不断加剧的压力。

他提到市场“循环”，即两次5%或更高修正幅度之间相隔的天数。最近几年标准普尔500指数最长两次“循环”的天数是2011年的155天和2010年的66天，此后紧接着分别大跌10%和8%。

McDonald称，目前这个“循环”的天数是90天左右，眼下标准普尔500指数较7月触及的纪录高位低大概4.5%。

他称，“这是多头具有韧性的证明，也是多头抗争和逢低买入的迹象。不过一旦打破，股市将出现大跌，自2011年以来尚未出现这样的情况。”

McDonald预计这个情况将会到来。若一旦成真，标普500指数被压制在2,000点以下。目前，指数位于距离这道水平不远的2,035点。

但可以确定的是，不见得全部都是坏消息：欧元区本月企业增长在德国强力反弹带动下意外加快，交易员很快就提高警觉到夏季市况清淡，少有好指标可精准拿捏出投资者信心。

但市场资金正在流出。美银美林基金资金流动数据显示，8月19日止的一周，股市基金资金外流83亿美元，幅度为三个月来最大。今年迄今股市资金流仅增加0.4%。

“曾经有一段时间，不论甚么坏消息都是好消息，”Miton Group投资配置经理Anthony Rayner说。“对我而言，关键风险在主要央行的信用。随着人们聚焦在我们将会有甚么样的增长，他们的选项似乎相当有限。”(完)

(编译/审校 王颖/徐文焰/于春红/李婷仪/戴素萍)

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