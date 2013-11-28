QE五周年谁得利？美股才是最大赢家--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月28日出版的当期「老谢开讲」专栏)

上个礼拜有一个重要的日子，也许大家都忘了。那就是二○○八年下半年在美国爆发了威力空前的金融海啸，美国次贷危机火烧全世界，雷曼兄弟倒闭，欧美金融体系岌岌可危。就在危机最关键时刻，美国联准会主席柏南克祭出令全世界投资人都傻眼的ＱＥ（量化宽松货币政策），用印钞票的手段为银行撑过危机。

ＱＥ祭出，全球的央行总裁及财长都批判美国ＱＥ将以邻为壑，祸及全球，如今美国放话ＱＥ要退场，但Ｇ20领袖却都反向呼吁ＱＥ不可贸然退场，似乎全世界吃了ＱＥ的兴奋剂已吃上瘾了。现在叶伦女士即将接替柏南克，她的鸽派言论，已让华尔街意识到ＱＥ真要退场还有一段路要走。

时间过得真快，美国在○八年十一月二十四日推出ＱＥ，迄今正好届满五周年，这五年当中，美国先后推出三轮的ＱＥ，也就是ＱＥ１、ＱＥ２到ＱＥ３；还有两轮的ＯＴ（扭转操作）。回头算算这五年，到底对股市、楼市、金市、债市带来什么样的冲击。

**金市、原物料不涨反跌，通膨未如预期发生**

根据经验法则，美国银行大印钞票，欧洲央行加上日银全力跟进，全球央行大开资金水喉，钞票满天飞，必然造成恶性通货膨胀，但是，答案却不是如此，原物料不但没有上涨反而下跌，像硬商品的镍价从五一八○○美元跌下来，目前只有一三五六○美元，铜价最高一○一八九美元，现在只有七○九五美元；软商品中有代表性的黄豆，天价是一七九五．七五美分，现在是一三一九．五美分，咖啡天价是三○六．二五美分，最低跌到一○一．二一美分，糖价最高到三十六．○八美分，如今只有十七．七五美分，商品的价格持续往下走。石油的价格在最近一季下跌近二○％。

换句话说，各国央行大印钞票，但是通膨不但没有发生，反而是有点通缩现象，以物价指数的ＣＲＢ（商品期货价格指数）来说，海啸前最高价在四七九．八，如今只有二七五．二。全球在低通膨的环境，也给了各国央行更大操作空间。而通膨低，黄金作为抗通膨的避险作用有限。金价在一一年九月到达一九二三．七美元之后即反转向下，今年金价大跌二四％，成为今年最惨烈的投资标的，假如从○八年十一月二十四日来计算，ＱＥ五周年，金价上涨约五二％，还不到美股的一半。

ＱＥ大开资金水喉五年，全球通膨未因此失控，一方面是中国正逐渐改变世界工厂的角色，中国经济调结构，对原材料强大需求趋缓。另一个因素是联准会并非单纯印钞票，让银弹满天飞，而是创造了货币供给，为银行体系储备大量准备金，钱根本没有大量流到市场里面来。再者银行的贷款要考量借款人的还款能力，真正透过贷款创造出来的信用有限。

还有一个因素是金融海啸重创过的经济体系，就像飓风席卷而过般，必须经过长期调养。以美国来说，美国的经济活力仍不足以创造大量贷款，自从ＱＥ以来，美国的Ｍ２其实是不升反降。而且，ＱＥ的药效正逐渐减退，美国的ＧＤＰ（国内生产毛额）经过ＱＥ１、ＱＥ２刺激后，到了ＱＥ３，其实作用已递减。因此，美国为了拯救次贷危机而推出的ＱＥ１，最大的作用应该说是为银行提供大量的准备，最终确保银行体系不致崩溃，因此，美国的银行业可说是最大赢家。

像是花旗集团在○九年最惨烈的时候，股价一度跌到○．九七美元，如今经过重组，股价又涨到五十三．六八美元。巴菲特的最爱富国银行（ＷＦＣ），最惨的时候，股价只有七．八美元，如今涨到四十四．七二美元，成为全美市值最大银行。

高盛在金融海啸时股价也一度跌到四十七．四一美元，如今涨到一七○．五美元，而且摇身变成道琼成分股。美国银行业体质迈向健康是最大赢家。

**楼市：热钱涌入亚洲，中港台韩星房价高涨**

ＱＥ五周年了，那么钱跑到哪里去了？亚洲各国的热钱跑去炒楼，像中国、香港、台湾、南韩、新加坡都饱受高房价所苦，台湾更出现「过去十年，炒房九成赚钱，一成赔钱；炒股九成赔钱，一成赚钱」的强烈对比景象。

但是，美国楼市并不旺，美国房地产这几年是有反弹，但除了少数热门城市，反弹力道仍不够强劲。整体来看美国房市，纵有反弹，但离○六年的高点仍然很远。按照Case-Shiller综合二十个城市房价走向显示，美国房地产市场经过○六年到○八年急挫之后，○九年到一二年是在底部调整的局面，近一年来随着股市上扬，房地产有明显起色，但整体涨幅仍不到跌幅一半。尤其是在今年五月二十二日柏南克预告ＱＥ退场的心战喊话后，美国十年期公债殖利率攀高到三．○一一％，三十年期也达三．九三○％，利率往上走，造成银行房贷业务大受冲击。

今年第三季富国银行的房贷业务少了三成达八百亿美元左右，让富国银行宣布裁员四千人，美国银行也缩减房贷业务，裁减二一○○个职位。而受冲击的美国房地产公司股价，像PulteGroup、D.R.Horton、KBHOME股价都跌了四成。显然可见，利率的波动影响美国房地产复苏作用很大。热钱不在原物料，通膨没有发生；热钱在美国炒房力道也不猛烈，而今年货币市场基金的现金投报率几近于零，巴克莱美国债券指数今年下跌二．一％，原来美国股市才是最大赢家。

**股市：日、阿根廷亮眼，美股更是最大赢家**

今年全球股市表现比美国出色的，新兴市场是委内瑞拉与阿根廷。其中阿根廷股市今年涨幅九三．七三％，表现十分亮眼。亚洲股市最出色的是受惠于日圆贬值的日本。今年日经指数累积涨幅已达四七．九七％。欧洲最亮眼的则是德国的二一．一％，但仍比不上美国各大指数的涨幅。

美国各大指数都创了新纪录，道琼指数越过一万六千点，跑到一六一○九．六三点，标准普尔五百写下一八○八．一点的历史最高纪录，那斯达克一百的三四三七．四九点也是历史新高，那斯达克则是穿过四千点，创了二○○○年以来高价到达四○○七．○九点，美股引领全球风骚，已无庸置疑。而单是今年道琼指数的涨幅达二二．六九％，标准普尔五百涨了二六．五四％，那斯达克的涨幅更达三二．三％，而费城半导体指数也有三一．三九％的涨幅，今年美股是第五年的涨势，但涨幅仍然十分惊人。

如果回头看ＱＥ五周年，美股涨幅更惊人，○八年十一月二十四日柏南克祭出ＱＥ１那一天，标准普尔五百指数是八五一点，如今到一八○八点，涨幅是一一二．五％，而○八年十一月二十四日那一天，道琼指数收盘是八四四三．三九点，道琼指数五年的涨幅也有九○．七九％，而欧巴马总统就职当天，道琼指数的收盘是八○七○．五六点，欧巴马从上任第一天，美国道琼指数涨幅高达九九．六％，由此可见，美国ＱＥ肥了美国股民。

美国祭出ＱＥ，让利率长期维持在低档，符合美国最大利益，因为美国是最大债务国，美国整体债务高达十六．九兆美元，美国只要利率上升○．二五％，一年利息就必须增加四四二九亿美元，因此，低息才是美国最大利益。而利率维持在低档，热钱跑到股市，推升股市的上涨，股市上涨带来财富效应，一方面有助于美股推升市值，企业因市值提升，增添了竞争力，更有助于国际竞争。而且，美国股民因为股价上涨，带动财富效应，增强了消费力，这是美国改善实体经济一石二鸟的作法。

美股连涨了五年，明年到底怎么走？累积了那么大的涨幅，会不会有泡沫化的疑虑？最近推特上市股价大涨，市值突破三百亿美元，还没有赚钱的企业，股价市值营收比达二十五倍，不少专家已警告网通股有泡沫疑虑。最近还有一家教科书出租的公司Chegg以每股十二．五美元上市，不久股价跌到九美元，但是纵然股价下跌，Chegg市值仍比Barnes & Noble高出很多，而Barnes &Noble的营业额比Chegg高出三十倍。

**美股：上涨五年后，换金融、科技、能源表现**

不过纵使市场有泡沫示警危机，但是在专家眼中美股仍然具吸引力，像新出版的杂志《霸荣》，今、明年按预估营业利益计算的本益比分别是十六倍与十五倍，标准普尔五百的殖利率约二％，相对全球股市的估值，美股仍然健康。目前，日本、英国、德国股市的本益比约在十四至二十倍之间，美股仍在这个范围之内，且距○六年泡沫爆破前的二十八倍及二○○○年网通泡沫之前的四十四倍，美国目前并不算贵。

另一方面，散户目前进场情况也比不上网通泡沫那时那么狂热。目前标准普尔五百已连续上涨数月，而且这次各类股涨势也很平均，就以最严格的新科诺贝尔奖得主罗伯特．席勒的指标用标准普尔五百指数，除以过去十年平均通膨调整后的盈利，得出的本益比也是约二十四．五倍，这比一八八一年以来总平均十六．五倍约高出四八％。贝莱德的策略师RussKoesterich很精准地说：「股价目前是不便宜，但并不代表太贵」，应是美股目前的写照。

今年美股以网通股表现最出色，像Priceline.com，GOOGLE股价都冲上一千美元以上高价，亚马逊尚未盈利，但是股价涨到三七七．七九美元，市值拉过一六○○亿美元，仍然是很吓人的高价，不过美股仍有估值十分合理的个股，像苹果手上净现金有一四六八亿美元，名目本益比是十三．一八倍，实质本益比只有九倍。而思科市值已跌到一一三七亿美元，本益比只有一一．五七倍，思科资产负债表上每股约有六美元现金，这类个股最容易被主权基金投资人Carl Icahn盯上。

最近股神巴菲特大力加码埃克森石油，也是落后大盘的超优股，埃克森目前本益比十二．二倍，今年的ＥＰＳ约七．六五七美元，股息仍然十分优厚。雪佛龙石油本益比更是只有十倍左右。在网通股领先大涨后，很多金融、科技、能源股仍然十分具有吸引力。

像微软市值已被GOOGLE超越，最近股价显着上涨到三十七．六四美元，但本益比只有十四倍，冲上千美元的GOOGLE，目前反映的本益比约在二十八倍，也在市场可以接受的范围之内。Priceline.com股价冲高到一一五七美元，不过本益比是三十三．五倍，已经不是二○○○年科网泡沫那时的本梦比状态，像脸书转亏为盈之后，目前本益比已达八十六．四倍，但是正式脱离本梦比阶段，进入实质获利状态。今年大涨的线上租片公司NETFLIX股价涨到三五○美元，本益比将近三百倍，不过成长劲道强烈，市场追价力仍然强劲。

从这个情况可以看出，美股纵然频创历史新高，但跟二○○○年的网通泡沫与○六至○八年的房地产泡沫之前的景况仍有很大不同。美股在资金推升下，股价不便宜，但也没有明显泡沫化现象，唯一的疑虑是基期已高，继续大涨机率不大，未来可能是落后型的个股有涨升空间，像巴菲特加码的埃克森石油就是采取守势的代表作。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。

(整理 高洁如; 审校 林高丽)

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