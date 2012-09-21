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国际财经 | 2012年 9月 21日 星期五 17:58 BJT

美日QE将致其他国家追随展开货币战--巴西财长

路透伦敦9月21日电---巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)表示,美国和日本最新一轮的印钞,或引发其他国家效仿,从而将激化全球货币战争.

曼特加在经济学家杂志举办的会议上称,"重要国家当前已然使用货币战,而美联储推出的量化宽松(QE)激化了这样的战争.对美国QE即刻的反应是日本QE,日本已经行动并将采取措施令日圆贬值."

"他们将激发货币战,因为会导致其他国家也追赶仿效...其他国家扞卫自己利益很正常."(完)

--编译 田建华;审校 程琳/隋芬

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