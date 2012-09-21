美日QE将致其他国家追随展开货币战--巴西财长

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
路透伦敦9月21日电---巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)表示,美国和日本最新一轮的印钞,或引发其他国家效仿,从而将激化全球货币战争.
曼特加在经济学家杂志举办的会议上称,"重要国家当前已然使用货币战,而美联储推出的量化宽松(QE)激化了这样的战争.对美国QE即刻的反应是日本QE,日本已经行动并将采取措施令日圆贬值."
"他们将激发货币战,因为会导致其他国家也追赶仿效...其他国家扞卫自己利益很正常."(完)
--编译 田建华;审校 程琳/隋芬
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路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
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路透纽约2月15日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一如预期那样为经济提供刺激，美国联邦储备委员会(美联储)准备在未来几个月上调利率。