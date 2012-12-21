QE4已是强弩之末 “中国需求”更事关市场走向

资料图片：一名工人在天津港堆放的铁矿石上劳动。 REUTERS/Vincent Du

作者 李文科

路透北京12月21日 - 圣诞节之前美联储(FED)祭出的新一轮货币宽松政策(QE4),没有给大宗商品市场带来"大礼包",相反,贵金属和石油等大腕级品种更是以"下跌"应对,中国期市亦无例外地淡然处之.

除了市场已经提前消化QE4推出的预期外,美国连续第四轮的货币放水已经令市场产生抗体,而聚集更多不确定性的"中国需求"则更令投资者侧目.

实际上,从美国2008年底推出QE1,一直到今年9月推出QE3,大宗商品价格就随之攀升,不过效用递减,尤其是QE3的推出,虽然在一定程度上推高商品价格,但比对前两次幅度较小.

而作为全球最大的大宗商品消费国,中国需求是最近逾十年期间全球大宗商品增量的主要来源,亦是推动本轮大宗商品超级周期的直接推手,如今这一推手能否延续的疑问被提上日程.

美国联邦储备委员会(美联储,FED)上周三宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%.美联储同时还推出新一轮购债计划来刺激经济.

"QE4出来了,市场蛮淡的,这跟吃药一样,越吃耐药性越好,效果就越差,无所谓了,...我们还是更关注(中国)中央经济工作会议透露出的信息."上海一私募基金投资总监如是说.

市场人士指出,若QE4未如期推出,对于投资品市场的影响或许是颠覆性的,但QE4的如期加码,相比于此前几轮的量化宽松,其效果显然在弱化.

而中国最近召开的中央经济工作会议则给投资者更多想象空间.考虑到中国新领导班子上任后传出的"改革强音",以及在全球金融危机下中国经济增速放缓的现实,如何衡量未来的"中国需求",成为中国甚至全球大宗商品市场的最大不确定性.

中国需求驱动的大宗商品超级周期终结论甚嚣尘上,不过,亦有相当机构和投资者认为,中国需求的基数已经今非昔比,比如目前中国铜消费量在全球的占比约为四成,因此虽然中国经济增速放缓既成事实,且中国未来将以经济增长的质量和效益为上,但增量仍相当可观.

"市场对流动性宽松和实体经济放缓有了充分的预期,相对淡静亦反映了预期,...而QE4实质是抬高了(大宗商品)底部,今后上升的高度则取决于实体经济发展的高度."新湖期货研究所副所长时岩称.

在他看来,货币宽松确立大宗商品的底部,明年的行情会比今年"好一点",至少大的风险看不到.但中国经济转型究竟如何,改革着力点究竟何方,这些都是不确定性,将给期货市场带来更多的波动和交易机会.

以铜为例,中金公司研究部董事总经理孔庆影就认为,近期将对铜维持谨慎态度,由于冬天淡季铜产量将继续超出需求,表现为套利窗口的关闭以及上海期铜时间价差的趋弱.但鉴于经济增速的恢复,去库存的全面结束,和市场情绪的回升,2013年上半年需求的周期性复苏持乐观态度.

不过,中国的经济转型很可能将使大宗商品需求发生长期性转折,这意味着经济的结构性转变将催生商品的结构性投资机会,尤其是工业品将进入长时间的调整期,市场很难进入单边行情,更可能在震荡反复中寻觅方向。

新一届中共中央政治局上周对2013年经济工作进行分析研究,提出明年经济工作要以提高经济增长质量和效益为中心,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,着力提高针对性和有效性,适时适度进行预调微调.

**等待交易机会**

QE4的出台和中央经济工作会议释放出的信号、以及中国经济数据的波动反复,都令大宗商品市场显得格外谨慎.

本周国内期货市场普遍走出冲高回落行情,本周前四天,大豆期价下跌1.3%、豆粕下跌2.7%、沪铜下跌1.3%、沪锌下跌1.0%.

虽然技术性回调是导致本轮期价冲高受阻的直接原因,但年关资金回笼因素以及投资者对实体经济的信心不足则是更为关键的内因.

格林期货高级研究总监李永民分析称,从盘面上看,经过前期大幅下挫,空头动力已经得到充分释放,目前价位不足以吸引场外资金大举入市做空,且临近过年,企业有回笼资金需求.

但他坦言,"目前国内外环境下,期价下挫的空间比较有限,场外资金应以逢低买进为主,而不应逢高做空.从近期看，白糖、PTA(精对苯二甲酸)、LLDPE(聚乙烯)在近期内表现尤为强劲,可优先选择."

不过,前述私募基金投资总监亦强调,期市交易机会来源于波动率,其最近做空铜和白银收益颇丰,而对于明年的投资机会,他则看重波动率一向较好的白银期货以及周期性较强的金属期货.

**本周大宗商品相关新闻一览**

--中国证监会公告称,已批准郑州商品交易所开展油菜籽期货和菜籽粕期货交易.按照相关规定,在各项准备工作就绪和相关程序履行完毕后,证监会将批准郑商所挂牌油菜籽期货和菜籽粕期货合约.

--美国农业部周四公布,中国取消购买54万吨美国大豆,这是中国至少14年来最大规模.

--中国国务院总理温家宝周三主持召开国务院常务会议,研究确定促进光伏产业健康发展的政策措施,包括鼓励企业兼并重组,完善相关扶持政策等.

--Russell专栏:中国经济放缓是今年该地区大宗商品市场上的主打需求题材,如果中国经济增长重新加速,无疑会奠定2013年大宗商品市场的基调.

--中国国家发展和改革委员会周五公布,今年11月中国成品油表观消费量2,141万吨,同比增长5.2%.当月底国内成品油库存同比上升134万吨,较上月底增加51万吨。(完)

(审校 张喜良)

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