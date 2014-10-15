《信报》：低通胀大麻烦 QE退VE上

关注英镑、特朗普税改和黄金--FXTM富拓
若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（10月15日社评）
自国际货币基金组织（IMF）上周调低环球增长预测以来，美股连续三天急挫，标普五百指数终于失守二百天移动平均线。另一边厢，日圆滙价明显转强，油价则跌个不休。近二三月，欧美油企不分大小，股价表现俱惨不忍睹，分析师声声「超卖」，油股却连「死猫弹」亦难得一见，足证市场关注经济不景削弱需求、油组减价争夺市场，远多于不断恶化的地缘危机。
今年第三季，美元滙价节节上扬，原因不离美国与欧日经济「强弱悬殊」，货币政策大有可能背道而驰。最新公布的九月份美国失业率跌穿6%，新增职位保持每月二十余万的良好势头。随着经济渐入佳境，联储局本月结束买债后，利率正常化顺理成章，争议点只在加息时间。然而，上周发表的九月议息纪录，令市场不得不重新研判这种「共识」。
第一，纪录内容并未彰显提前加息的迫切性；第二，决策者对环球经济恶化和强美元危及美国出口的忧虑，成为整份议息纪录最显眼的部分；第三，亦是最值得注意的是，与会者就美元转强可能拖慢美国通胀达标（2%），显然有过一番热烈讨论。换句话说，在许多人眼中快将加息的美国，同样备受低通胀困扰。
从上述认知出发，我们认为有两点值得关注：一、通胀预期急剧降温，跟联储局提前加息矛盾重重；要么债市低估了通胀，要么利率期货高估了联储局加息的迫切性。哪种情况较接近事实，此刻言之尚早。
二、联储局只差半步便为整个买债计划谱上休止符，除非环球经济恶化至足以危害美国复苏的地步，否则局方不会轻言重启量宽。问题是，通胀若一如债市预期般降至危险的低水平，在联储局不大可能短期再推QE的前提下，还有什么板斧防患于未然？
QE退、VE（Verbal Easing，口头宽松）上，效果如何尚待验证。然而，美股在「鸽气十足」的议息纪录公布后，反弹一天即急转直下，跌势且有变本加厉之兆，反映「口水」始终非「真水」，没有联储局「放水」支撑，狂奔五年多的牛市正面临严峻挑战。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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