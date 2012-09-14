分析师观点：美联储推QE3 中国货币政策调控难度增加

路透北京9月14日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)周四推出新一轮大规模货币刺激计划(QE3),称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.此举对中国宏观及货币政策带来哪些影响?

路透就此采访多位业界人士,有关点评汇总如下:

--华西证券分析师 曹雪峰:

QE3推出使得国际大宗商品价格上涨,但基於这是由流动性所驱动,而非盈利,对A股有色金属板块有较好提振作用,继而对中国A股市场也会有一定提振,因有色的指标权重还是比较大的.

如果从经济层面讲,QE3推出表明全球新一轮流动性泛滥再一次开始,可能会使中国的流动性状况也会有一些改善,但是中国的流动性改善不一定是依靠货币政策,而是依靠全球资本的流动.美国开闸放水後,可能会使得一部分钱流到新兴市场.不过,现在大家还是比较担忧QE3推出後,会不会使得中国的通胀上升,所以货币政策调整的可能性短时间不是特别充分.

A股这样的涨势能否得到延续,还是要看中国经济四季度能否趋稳.现在是基於流动性和市场信心的原因,推动了市场出现上涨.但如果四季度宏观经济没有出现明显趋稳迹象,那可能市场的失望心理就会产生.

不过,四季度经济企稳的可能性有,而且偏大一些.但从发改委审批来讲,实质情况还需要再观察.中国现在有1万亿的财政盈余,空间是有的,但相比08年空间还是比较小的,而且也不是说马上就会投,所以政策的效果还要边走边看.

--宏源证券固定收益高级分析师 何一峰:

现在美国和欧洲都推出了宽松性的政策,而且力度也很大.对於国内的影响,一方面,无疑将推高通胀预期,不过同时,外需若改善,对中国经济将起到正面作用.此外,我们并认为,外汇占款的流入环比将有所改善.

推升通胀预期对债市是比较大的利空效应,配置方面,我们建议投资机构压缩久期,仓位适当下调,回避利率产品,并可适当的关注一些短期限的券种.

--交通银行金融研究中心研究员 鄂永健博士:

美国新一轮量化宽松政策预计对国内政策方面的影响暂时应该不会太显着;就央行政策来看,中国央行应会以国内经济形势为主,一直以来央行坚持以逆回购方式提供流动性,而非降低存款准备金率,可能就是对国内中长期通胀形势有所顾忌,随着QE3的推出,推升国际大宗商品等价格,预计会间接导致央行对国内通胀形势更为警惕.

政策前瞻方面,年内央行再降低利率的可能性不大,但降准仍有必要和可能,一方面逆回购滚动发行成本较高,操作量也如滚雪球越来越大,另外在外汇占款很高的时候,需要保持较高的准备金率,现在随着外汇占款明显回落,准备金率则可以恢复到相对正常水平了.

--申万研究所首席债券分析师 屈庆:

美国经济恢复对於中国,至少外需方面是好的,但是对债券市场则将带来压力.同时,除了经济层面的影响,随着风险偏好回升,海外市场大宗商品价格及股票上涨,亦将令未来债券市场偏向谨慎.配置方面,推荐短久期偏防御型债券,以等待市场调整.

--上海中期金属分析师 方俊锋:

隔夜美联储推出了第三轮量化宽松货币政策,市场的风险偏好升温,结合当前欧债处於真空期的背景,我们认为商品市场的金融属性将进一步推涨期价.但是由於全球制造业仍然处在疲软的态势中,本轮的QE3效果将低於前两次,金属市场将获得涨势,但空间值得商榷,建议多单持有.

--招商银行金融市场部分析师 刘俊郁:

美国推出QE3後,中国应该不至于会跟随有特别大的宽松力度.因为外围资金流入会改善国内资金情况,再加上对中国通胀的担忧,甚至不排除降准等数量型政策力度会有所减弱的可能.

对市场而言,风险偏好回升对中长期债市不是一个好消息.大方向建议短期内防御为主,即降久期、降杠杆、降仓位.

--日信证券宏观策略部副总监 陈乐天:

在美国就业增长缓慢、失业人口增加较快的情况下,QE3的推出既符合伯南克"直升机上撒钱"的一贯思想,也是市场预期所在.

QE3推出,既能为市场提供充分的流动性,压低美元汇率,同时也会压低美国实体经济融资成本,有助於直接提振美国楼市及资产市场,间接推动美国实体经济增长.

对全球及中国而言,全球市场流动性的增加及美元汇率的贬值将推升大宗商品价格,这将通过国际输入因素及预期改变影响中国下半年及明年通胀形势.12月份,中国CPI可能会回升到3%以上,2013年全年可能在3%以上.

--中信证券固定收益部执行总经理 杨辉:

QE3推出,欧美都在放松,国内政策放松的可能性在变小,在延後.应该要考虑资本流动因素,虽然对通胀的容忍度有提高,但仍是比较关注的.年内,限制政策放松的因素,除了房地产,就是通胀.

QE3对债市会有心理打击.政策不放松,还有输入性通胀的压力.开盘10年期国债,收益率涨得较多.

心理影响过後,市场还是要回到基本面.看这项政策是否会对实体经济产生实质影响,改善美国国内的融资和经济状况.

--莫尼塔宏观研究员 乔永远:

QE3对通胀方面可能会有影响.9月通胀可能维持在8月的水平2.0%上下,目前来看问题并不太大,接下来如果全球商品价格较快上涨,可能会导致国内通胀担忧上升,这样的话会推迟国内降息降准.

但这方面的影响应该不会立即体现,9月的通胀应该也不会大幅超预期.

--华泰证券宏观分析师 张晶:

对我国政策并没有太直接的影响,在08、09年的全球共同的量宽的举措,让市场期待这次是不是有同样的举措.现在中国是在为09年过度投资买单的时候,如果这时再进行大规模经济刺激,同一个链条上的反复出错会影响未来经济复苏进程.

中国不会因为美联储的QE3而跟随(宽松),在稳增长需求下,国内某些经济领域需要保增长,则部分稳增长政策会相继出台.

对大宗商品来说短期肯定有影响,可供于投机的资金增加了,对大宗商品价格有抬升作用.货币供应量增加短期内对美元是压制作用.以美元定价的商品价格抬升.但这都是短期的因素,最核心的因素是全球的需求,特别是新兴市场需求没有上来,所以大宗商品的价格上行是有限的.但QE3会导致大宗商品价格在比较高的水平停留.

QE3会影响国内通胀的预期,但是国内需求没有上来,需求和供给两个方面有缺口的时候,对於中国来说通胀还将在比较低的水平维持.

--招商银行总行金融市场部高级分析师 刘东亮:

QE3对人民币的影响应该不会特别大,主要是间接的影响,关键看QE3对美元汇率的影响,如果美元一直下跌的话,人民币可能会有所反弹,但反弹幅度应该有限,仍将维持近期人民币的温和表现势头.

QE3推出後,短期美元肯定会跌,但能跌多久,跌多大幅度不好讲.之前两次美国量化宽松货币政策出来的酝酿阶段和最初阶段是下跌了,之後美元就开始走强,影响的时间比较有限的,实际上市场对预期有消化.

目前看,现在市场也有消化,只会有短期的影响,不会产生趋势性的影响,短的话一周,长的话也就一个月,一个月之後一般就会被消化掉,目前人民币相对弱势的趋势判断不会改变.

温家宝总理最近提出要推出支持出口的措施,人民币不会脱离中国的实际来走强,还是会对中国的实际情况做一个配合,跟中国的实际情况和外贸的关联度更大.在经济真正见底之前,人民币都会偏弱,有机会的时候,比如美元走强的时候就适度走弱,这种走软是央行控制下的适度贬值,不会出现大幅贬值.

--中国光大银行宏观经济分析师 盛宏清博士:

美国QE3的推出,令全球商品和资金市场发生了改变,也增加了中国货币政策调控的难度.相信中国央行在目前这种情况下,更可能按兵不动,也就是说准备金和利率很可能不动.但财政，减税和投资项目可能会继续走到前台.

主要因为目前市场的流动性,也就是货币供应还算充足;二是必须对未来通货膨胀预期加以防范;三是发改委1万亿等投资可以支撑;而QE3的推出,有利於欧美经济增长,这样,也会改善中国外部的贸易状况.

总的来说,QE3在目前推出对稳定经济有作用.毕竟欧洲的萎缩可能已经见底,而美国经济将继续恢复.

--华泰证券策略分析师 周林:

美国宣布QE3政策後,境外股市昨晚普遍反响较强烈,美国道指已创下近年来新高.但A股市场与境外的联动效应一直不太明显,你看今年美股走势还是蛮强的,A股却是那麽弱.

毕竟QE3还算一个好消息,今天高开的可能性比较大.但之後大盘能否稳住或继续上攻,那就要看市场增量资金的参与程度了.

--中国农业银行金融市场部高级研究员 刘忠渤:

这次刺激比前次的规模还要大,国际市场上,黄金和大宗商品都涨得很凶,会对明年的通胀产生压力.虽然现在工业生产者出厂价格(PPI)还是负的,但是後期像粮食、石油可能还是会涨得比较多.

我们不认为这项刺激会对国内的流动性、股市和债市产生太明显的直接影响,影响更多是间接慢慢传导来的.

国内人民币贬值的预期还是存在,这种情况下,资金流入不会多.只有国际市场风险情绪抬升了,美国经济也真正好转了,影响才会明显显现.

--信达证券研发中心副总经理 刘景德:

QE3总体算是个好消息,这对美国经济复苏有作用,并直接带动美国股市大涨.当然这对A股市场亦有一定刺激作用.不过A股市场的弱势格局不好改变.

上周五一根大阳线之後大盘就连续几天震荡,市场热点也不能持续,题材股高台跳水,走势还是偏弱,短期内大盘震荡格局可能改变不了.

相关背景:

美联储的新计划包括每月购买400亿美元MBS,时间不限,直到就业市场形势明显改善.贝南克在证词陈述中再次强调,就算出现经济复苏的证据,这项计划也不会很快结束.加上现有的卖短买长(扭转操作,twist operation)举措,美联储预计每月在长债市场的干预规模将达850亿美元,这一状况将持续至年底.

QE3要点:

* 如果就业市场前景未大幅改善,委员会将继续购买机构抵押贷款支持证券(MBS),进一步购买资产,并适当执行其他政策工具,直到在物价稳定的同时实现就业明显改善.

* 决策者称目前实施的近零利率目标将至少持续到2015年中期.原先引导的预期时间是2014年底.

--整理 赵红梅; 审校 屈桂娟/林高丽

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