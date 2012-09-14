QE3阳光普照亚洲股市 中国A股仅小涨短期难脱震荡

* 美国宣布新一轮量化宽松刺激亚洲股市上涨

* A股仅小涨,弱势震荡格局短期难改

* 港股跑赢美股,短期或有回吐

* 大宗商品股票和期货表现强劲

作者 林琦/雷美珍

路透上海/香港9月14日电---美国宣布新一轮量化宽松(QE3)政策後,亚洲主要股市周五早盘基本大涨,但中国A股在跳空高开後续涨乏力,而黄金及大宗商品股的股价相当坚挺.

A股积弱已久,且今年来与国际市场联动效应较差,使得今日表现很"不合群";加之中国经济转型正处於关键期,大宗商品价格上涨将令国内控制通胀压力增加,国内政策放松预期减弱,令A股仍缺乏转好的持续动力.

"对於国内股市而言,短期内很难找到反弹动力,"国泰君安首席策略分析师钟华指出,美国货币政策放松,刺激大宗商品价格最为明显,黄金,贵金属等少数板块今日反应强烈,但这些板块对大盘的提振效应毕竟有限.

他认为,理论上美国实行量化宽松,令经济逐步转好,进而通过进口等间接形式,带动其他国家的经济成长,但这需要较长时间才能发生.

中国光大银行宏观经济分析师盛宏清博士指出,美国QE3的推出,令全球商品和资金市场发生了改变,也增加了中国货币政策调控的难度.相信中国央行在目前这种情况下,更可能按兵不动,也就是说存款准备金率和利率近期很可能不动.

不过渣打银行(香港)财富管理部投资策略主管梁振辉仍认为中国有必要减息和降准.他预计,中国将有一次减息约25基点,及三次下调存款准备金率,每次50基点.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到在通胀受控的情况下就业前景明显改善.受该消息影响,美国股市周四大涨,道指.DJI和标普500指数.SPX均收在2007年12月以来最高水平.

周五早盘,MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS大涨2.2%至四个月高位,日本股市日经指数.N225亦涨至近三周高位.

大中华地区的香港股市恒生指数.HSI和台湾加权指数.TWII也分别上涨逾2%和1.5%;.而中国A股市场表现则相对较弱,A股标杆指数--沪综指.SSEC在开盘跳升0.8%後冲高乏力,早盘收市时涨幅缩减至0.52%.

**A股走自己的路**

华泰证券策略分析师周林指出,美国宣布QE3政策後,境外股市昨晚普遍反响较强烈,美国道指已创下近年来新高.但A股市场与境外的联动效应一直不太明显,"你看今年美股走势还是蛮强的,A股却是那麽弱."

一位网名为"Monkeyai"的网友在微博上则这样写道,"中国股市绝对一孤僻症患者,自个跟自个玩儿."

信达证券研发中心副总经理刘景德指出,上周五沪综指一根大阳线之後就连续几天震荡,市场热点也不能持续,题材股高台跳水,走势总体还是偏弱.类似QE3的消息只能盘中刺激一下,短期内大盘震荡格局可能改变不了.

个股方面,黄金及大宗商品开盘初一度大幅上涨,之後因後续资金跟进不足,涨幅有所缩减.中金黄金(600489.SS)收涨4.95%,盘中涨幅最大至8.85%.

"A股的涨势能否得到延续,还是要看中国经济四季度能否趋稳."华西证券研究所首席分析师曹雪峰指出.

他认为,现在是基於流动性和市场信心的原因,推动了市场出现反弹.但如果四季度宏观经济没有出现明显趋稳迹象,那可能市场的失望心理就会产生.

**港股跑赢美股**

渣打银行(香港)财富管理部投资策略主管梁振辉指出,美国新量化宽松政策,对股市短线气氛有很大帮助,港股恒生指数明显跑赢美股,但港股自上周欧洲央行出手救市以来累积一定升幅,故短期或有回吐压力.

他预期,恒指在20,000点水平可见支持.若是中国为应对经济下行风险,今年底前减息和下调存款准备金率,估计恒指有望回升至今年高位(21,760点).

恒生指数早盘尾市报20,546.27点,涨2.49%.

建银国际研究部联席主管苏国坚认为,美国调升2013-14年经济增长预测至较强劲水平,对新兴市场特别是出口有正面作用,令中兴通讯(0763.HK)、瑞声声学(2018.HK)可以受惠;而长时间低利率可以提供资金到海外市场发展,有助产能改善,对原材料行业包括铜、铝、原油亦有正面作用.

他指出,而全球流动性增加,除了利好商品之外,为对冲通胀升温风险,相信资金会流入中港地产股如九龙仓(0004.HK)、长实(0001.HK)、世茂房地产(0813.HK)、中国海外(0688.HK)等等.

他预计,恒指今年底有机会升至该行目标22,000-22,500点,较现水平约有10%升幅,但投资者要注意第三季度企业盈利或会令市场失望,令港股有机会於10月出现调整.

**大宗商品期货应声上涨**

美国宣布推出QE3,为大宗商品市场多头吹响冲锋号,国际市场上黄金,金属,原油和谷物期货价格全面上涨.金价周四上涨2%,布兰特10月原油期货涨逾1美元,并创下四个半月来高点;伦铜亦涨至四个月高位.

国内期市品种亦是全面飘红,上海期铜和期锌开盘後曾涨至近六个月高位,上海螺纹钢期货一度跳涨近5%.

上海中期金属分析师方俊锋认为,隔夜美联储推出了第三轮量化宽松货币政策,市场的风险偏好升温,结合当前欧债处於真空期的背景,商品市场的金融属性将进一步推涨期价.

不过他亦认为,由於全球制造业仍然处在疲软的态势中,本轮美国QE3效果将低於前两次,金属市场将获得涨势,但空间值得商榷,建议多单持有.(完)

--审校 张喜良

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