香港《经济日报》：伯南克加推量宽 要待千呼万唤

（7月19日社评）

美国联储局主席伯南克前晚在国会作证时看淡经济前景,又指已有出招腹稿,惟仍仅出口术无实招.此因他受民主、共和两党政争掣肘,仍等就业经济进一步放缓,营造千呼万唤之势才出手,以免卷入政治漩涡.

伯南克显然不是不想出招,而是形格势禁下,无奈地等候更佳时机.令伯南克暂难出招的底因有二.其一,避免卷入政争.美国总统大选将在年底举行,民主、共和两党政争趋白热化,储局成为磨心.一方面,民主党议员已按捺不住,呼吁储局尽早再推量宽,提振经济助奥巴马连任.惟共和党力唱反调,狠批宽松货币政策已令存户与退休人士损失上万亿美元利息收入,损害美国人利益,力阻量宽再加码.伯南克若此刻出招,势受共和党围攻,指摘他为奥巴马造势,他本人势被卷入政治飓风,储局的中立形象亦将受冲击,故他虽有压力稳经济,但却要步步为营,免触政治地雷.

其二,储局子弹有限.伯南克虽提及透过贴现窗此新招,惟经两轮量宽及两轮扭曲操作後,剩下的宽松子弹已有限,刺激作用更一轮不如一轮.如今第三轮量宽或新招留中不发,起码能令市场继续憧憬,为经济吊盐水;若然出招,担心市场会否亮起储局黔驴技穷的忧虑,反为不妙.

现时伯南克的最佳选择,无非谋定後动,此就是美国经济、尤其就业势头明显再转差.届时共和党亦不敢冒选民之大不韪,再力阻储局救急救亡,形势反而变为储局出招是千呼万唤、久旱甘霖,伯南克便可既救经济,又可避过险恶的政治漩涡.

可是,正确的政治决定,却恐怕是错误的经济决策,伯南克因受政治夹击而拖延出手,不能抢先地预调经济,被迫待至经济病情更重时才亡羊补牢,其时固须下更重的政策猛药急救,药效亦事倍功半,经济民生受更大折腾.更无奈的是,美国仍是全球经济龙头,美国政争凌驾经济,全球难逃池鱼之殃.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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