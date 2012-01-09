美国最快3月推出QE3 中国今年下调存准4-5次--渣打

中国未来金融科技投资仍将保持快速成长 金融机构和PE双驱动--安永
路透上海2月14日 - 中国去年在金融科技（FinTech)领域的投资出现井喷。安永中国的专家预计，未来几年中国金融科技领域的投资仍将保持快速成长，投资方不仅仅是私募基金（PE）和创投（VC）等风投资本，传统金融机构亦将成为金融科技的金主。
路透香港1月9日电---渣打集团(2888.HK)香港财富管理部门周一称,预期美国最快於3月份推出新一轮量化宽松措施,以扭转经济弱势;中国今年将有4-5次下调存款准备金率,或者适度加大新增贷款额度,但不会减息.
渣打银行财富管理投资策略主管梁振辉在记者会上称,近期美国经济数据强势只会令第三轮量化宽松政策(QE3)推迟,而不会消失.料此举对全球股市有利,金价年底有望挑战2,000美元.
"市场不在乎QE3的规模,最重要是彰显各国政府救市决心."他说道.
梁振辉形容,今年是"救市年",除了美国推出QE3之外,相信欧洲亦会加大救市规模,中国会加快下调存款准备金率以向市场释出更多流动性.而这些因素可望带动股市在下半年出现起色.
"中国去年11月底降低存款准备金率的举动,标志着整体政策由收紧转向维稳,因此对今年内地股市表现表示乐观,并将处於寻底阶段."他说.
该行并预期,今年中国居民消费价格指数(CPI)涨幅由去年逾5%显着回落至2%,国内生产总值(GDP)增长8.1%.而中国人民币汇率继续波动,全年升值约2个百分点.
投资策略而言,股市中短线仍会相当波动,对3-12个月股市评级维持中性,但看好高息股、贵金属和能源股份.同时认为欧美进一步救市、供应紧张及强劲的需求将支持整体商品市场,价格亦有机会上试高位,其中金价於年底有望挑战2,000美元.
"估计今年金价平均1,875美元,比去年1,500美元进一步上升."他说,随着进一步的救市措施出现,相信明年中国的通胀会重返至较高水平.(完)
--记者 雷美珍; 审校 黄凯
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