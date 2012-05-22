美联储官员称目前尚未达到推出QE3的条件

* 洛克哈特称美联储不应该排除考虑第三轮"量化宽松"

* 洛克哈特强调美联储应该专注于改善沟通

路透5月21日电---美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一表示,美国经济需要"审慎有度"的刺激经济成长措施,但美联储应该专注于改善沟通,因为目前环境还不到应该进一步购买债券.

洛克哈特表示,美国联邦储备委员会(美联储,FED)的政策小组应该加强努力,让社会大众及金融市场更清楚美联储会对即将取得的经济资讯如何反应.

"今天美国的环境条件,需要持续审慎有度的努力,以加快经济复苏脚步及降低失业,同时维持通货膨胀受到控制,"洛克哈特在东京的演讲中表示.

洛克哈特称美联储不应该排除考虑第三轮"量化宽松",他说他预测未来几年只有温和经济成长,而且美国经济仍面临风险,特别是来自欧洲的风险.

"若实际就业岗位减少和通缩倾向使失业增加,证明情势恶化,我将考虑第三轮量化宽松...我将会观察经济中是否有大幅滑坡的情况出现."他稍晚对记者表示.

"洛克哈特的立场发生变化,他曾倾向於反对推出新一轮量化宽松,因存在通胀风险,"Jefferies & Co首席金融分析师Ward McCarthy在洛克哈特演讲後表示,"现在他可能支持采取量化宽松举措."

尽管一些立场更加强硬的美联储决策者预计利率会在2014年底前将上升,但洛克哈特表示不认同该观点.

**应加强沟通**

洛克哈特表示,美联储特别应该继续厘清策略,让社会大众能够清楚委员会如何作成这些决定.

"目前朝这个方向努力是正确的,"洛克哈特称."我认为使用加强沟通这项工具,是适当的正面政策行动."

"我认为不应排除考虑实行量化宽松,"他说,"第三轮量化宽松将在适合条件下推出,但条件还不合适."

"可能不必延长扭转(卖短债买长债)操作."洛克哈特表示.

洛克哈特预测未来几年的经济成长"仅有温和"水准,通货膨胀持稳在2%左右.他指出,美国经济前景的风险是小幅偏向下档.

他指出风险超乎正常,并强调有可能出现因为欧洲问题全面扩散至美国及全球经济,导致金融体系混乱及进一步经济放缓.

欧洲已经处在衰退边缘,很多分析师担心希腊的政治和经济动荡将导致该地区债务危机加深.(完)

--编译 杜明霞;审校 郑茵

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