等待QE3：黄金的最後一搏？

专访：证券监管新政气象万千 QFII投资者看好中国A股--惠理投资董事
路透香港2月23日 - 经历中国股灾沉重打击的境内外投资者，对A股市场的信心正随着证监会改革新政的不断出台重新凝聚。全球知名基金--惠理基金投资董事王焱东就表示，改革新政是对资本市场长期健康发展的保障，QFII现在更加看好中国证券市场。
* 美联储推出量化宽松的机率是五分之三
* 即使新QE公布,金价也可能不会升至新高
* 基本面的利好因素正在消散
路透伦敦8月9日电---一些投资者指望今年的美国第三轮量化宽松政策,将能让金价重新回到纪录高位,但这些投资人是在冒险,特别是黄金的其他支撑要素看起来并不稳定.
从理论上说,量化宽松--透过印钞、买入公债来提振经济--会提振黄金买气,因为量化宽松造成流动性增加,同时使长期利率稳居低档,并且引发较长期通货膨胀忧虑.这些都是过去支撑金价的因素.
路透7月调查的受访者中有近60%预计,金价将在今年最後三个月超越现有季度纪录价格,受访者压倒性地认为量化宽松是最大因素.
不过,量化宽松并非百分之百将会降临.本月参与路透调查的分析师认为,推出的机率在五分之三左右.就算美国真的推出量化宽松,它对金价的影响可能也会有所抑制.
"我们认为,黄金这幕大戏的落幕愈来愈近,"苏格兰皇家银行分析师Nikos Kavalis称."在(QE推动的金价大涨)之後,我很难看出像2009和2010年时那样的投资规模会从何而来."
"许多投资者不愿扩大头寸...(他们)的多仓水准已经非常,非常高了.反弹所需要的,是专业投资圈观点的改变.但我们很清楚,这种改变不会永远持续."
现货金价格年初迄今仅上涨3%,目前约报每盎司1,612美元,继破纪录的连续11年多头行情後,今年可能创逾10年最差年度表现.
在美国经历数十年来最严重的一次经济衰退後,美联储展现空前努力,自2008年底以来已买进2.3万亿(兆)美元长期证券,以刺激增长和恢复经济.
在2008年11月到2010年3月的第一轮量化宽松措施期间,金价整整大涨了三分之一.而自2010年11月到2011年3月的第二轮量化宽松期间,则又上升了17%.
分析师不太相信金价这次有能耐再从这些涨幅大幅拉高.
"若出台进一步量化宽松举措,金价会升到多高?也许1,800美元吧,肯定不是创新高."法国兴业分析师Robin Bhar表示."有些人已开始不再抱有幻想了."
金融危机後的流动性挹注只是推高金价的因素之一.然而围绕黄金的环境已有相当大的变化.
欧债危机曾是去年将金价推上新高的主因之一,当时因汇市大幅震荡导致投资人涌入金市寻求避险.但基於这场危机对欧元的影响,目前其对黄金已变成负面因素.
矿企回购黄金远期卖出合约的解除避险操作早已告一段落.10年前,金价明显大有上涨潜力时,解除避险操作开始大行其道.
黄金是种极易受心境驱动的资产,投机客去年9月将金价推升至1,920.30美元纪录高点,在不认为有强烈基础需求的情况下,投机客可能已不愿意再次扮演推手.
"金价在行情火热的那几年确实上涨了不少,不只是因为量化宽松政策.那段时间还有产商解除避险,央行从卖金转为买金,中国实货需求升温及印度需求复苏,"三菱分析师Matthew Turner称.
"解除套保已不再构成问题.央行正继续买入黄金,但问题不是他们是否持续买进,而是其必须增加购买规模.较高的价格和政府行动挫伤了印度需求,中国需求虽然十分强劲,但也有限.投资需求可能才是真正的利好因素."
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**趋势令人担忧**
去年金价在西方投资者的推动下升至高位,但印度消费者不愿在此水平买进,这种趋势让市场忧心,因为去年印度在全球金饰需求中的占比约达28%.
与此同时,中国火热的买兴也已降温.近年来,中国对黄金的需求炙热,大有超越印度成为全球黄金第一大消费国的势头.
"2011年有很多人参与上海黄金交易所的黄金T+D交易,还购买了黄金公司的股票,"金瑞期货分析师Chen Min称.
"今年整个市场走软.进行此类投资,以及购买实货黄金的兴趣都减弱."
今年资金流入黄金上市交易基金的势头减弱,全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust的黄金持仓量上半年呈现迟滞.
黄金ETF投资已略微复苏,基金基本没怎麽减仓.但这些产品将失去昔日创造大量黄金需求的能力.从2008年雷曼兄弟倒闭到去年底,仅SPDR一家便吸纳了500吨黄金.
投资资金整体大规模涌入黄金的盛况,不论是买入上市交易基金,还是较传统的金币和金条,将很难再现.
"的确每天都需要有新资金注入,"黄金矿业服务公司(GFMS)研究部主管Philip Newman称,"需要有资金持续流入,而不仅仅是一或两家养老基金之类的机构投资者决定投入."
今年黄金的糟糕表现已经动摇了对黄金不断上涨能力的信心,尽管去年曾推升金价的避险情绪仍然居高不下.
本周秘密询问7月调查受访分析师,是否会重新评估预测时,三分之一称将下调价格预估,其他多数人称将维持不变.
当然目前金价绝对不算低迷.以历史水准来看,金价仍非常高,而且可能维持在高位,因为当前的超低利率环境,降低了持有黄金的机会成本.
如果美国减支和增税同时到来的"财政悬崖"威胁,引发类似2011年债务上限谈判的政党对峙局面,金价可能会因此受益.
此外若推出第三轮量化宽松,这应该会激起黄金的又一波上涨行情--只不过已经有一些分析师称之为黄金的最後一搏.(完)
--编译 洪曦/张若琪/许娜/兰秀娟;审校 蔡美珍
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