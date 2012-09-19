第三轮量化宽松危及通胀稳定--美国里奇蒙联储总裁

路透纽约9月18日电---美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周二表示,美国联邦储备委员会(美联储,FED)最新的货币刺激计划有可能造成通胀飙升,或将损及联储信誉.

拉克尔称,他强烈反对美联储每月购买400亿美元抵押贷款支持证券的决定.其并称,此举相当於向某一特定领域释出信贷,对於货币当局而言这并不适宜.拉克尔对美联储今年的各项决定均持异议.

"我对祭出新资产购买计划持有异议,因为在目前的环境下,进一步采取货币刺激措施恐将危及通胀预期的稳定性,从而加剧通胀,"拉克尔在为纽约大学Money Marketeers主办的活动准备的演讲稿中表示.

美联储上周表示,将继续买入资产直到美国就业市场明显改善.

通胀立场强硬的拉克尔的另一个担忧是,决策者暗示,即便美国经济复苏积聚动能,联储仍将维持大量的刺激措施.

拉克尔提到妨碍经济成长的多个因素,包括房地产业没有起色,他认为这让货币政策难以获得支持,从而限制美联储压低失业率的能力.目前失业率为8.1%.

他亦警告称,不应将可持续长期失业率预估值作为一项政策指标.

"关於委员会牺牲物价稳定来着重降低失业的想法,可能削弱这种信心并导致通胀出现不稳定,"拉克尔暗指美国联邦公开市场委员会(FOMC).

今年以来美国经济增长一直乏力,第二季国内生产总值(GDP)环比年率只有1.7%.增长速度太慢,不足以刺激就业反弹.(完)

--编译 王兴亚/肖群英/艾茂林;审校 张荻/张涛

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