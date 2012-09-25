QE3降低离岸人民币债市下行风险--中信证券

中国1月资本外流显著放缓 人民币兑美元汇率双向波动加大--招商
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显著放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
路透北京9月25日电---中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，短期内全球货币宽松政策的影响仍将占据主导地位，离岸人民币债市价格下行的风险依旧可控。
在操作策略上，离岸人民币国债收益率缺乏吸引力，精选低等级债券个券仍应是近期的重点。
**美国QE3有利於降低CNH市场下行风险**
美联储於9月13日推出QE3，具体措施是以每月400亿美元的速度购买抵押贷款支持证券（MBS），直到在物价稳定的前提下，实现美国就业市场的重大改善。
我们认为，美国QE3对CNH市场的正面作用明显。除了能够对CNH汇率起到一定的提升作用以外，海外市场充裕的流动性将对CNH市场提供有效支撑，降低了市场的下行风险。
**首只可交收人民币期货正式推出**
9月17日，港交所推出全球首只以CNH/USD为基础的人民币期货。每张合约金额10万美元，以每美元兑人民币报价，最低波幅0.0001元人民币，星展银行、美林国际、汇丰、工银国际四家银行为合约提供买卖双向的持续报价。
从上市首周的表现看，人民币期货合约交易颇为清淡。合约每日成交量在300~400张合约左右，日均名义交易金额仅为3000~4000万美元，这和CNH DF约15亿美元的日交易金额相距甚远。
**市场研判和投资策略**
尽管目前高低等级债券利差已压至令人忐忑的低位，国内经济增长动能也依旧疲弱，但我们倾向於认为，短期内全球货币宽松政策的影响仍将占据主导地位，离岸人民币债市价格下行的风险依旧可控。
在操作策略上，离岸人民币国债收益率缺乏吸引力，精选低等级债券个券仍应是近期的重点。
**重汽香港信用分析**
重汽香港是行业龙头企业且技术处於行业领先位置。同时，母公司中国重汽集团是山东省属重点国有独资企业，具有民营企业不可比拟的融资优势；需要关注的是，重卡行业周期性特征较明显，国内重卡行业产能过剩，对公司的利润和现金流均造成一定压力。
综合考虑，我们对重汽香港的内部评级为C3级，相当於国内外部评级的AA+级。(完)
--整理 钟华; 审校 林高丽
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