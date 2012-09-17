最新量化宽松规模会超过前两次吗?

* 分析师称QE3总规模或达到1.7万亿美元

* QE2为6,000亿美元,QE1为1.75万亿美元

* 对於QE3的最终影响,看法仍存在分歧

路透芝加哥9月14日电---美国联邦储备委员会(FED,美联储)第三轮购债计划的最终规模可能堪比第一轮.市场普遍认为第一轮量化宽松(QE)提振了经济成长.

最新购债计划的规模以及其体现出的政策根本转变,将决定美联储主席贝南克离任後留下什麽遗产.贝南克的任期在购债计划未完成时可能就已结束了.

美联储周四的决定最初让部分投资者很失望.美联储宣布每月购买400亿美元的抵押支持证券(MBS),这远远少於QE2每月购买的750亿美元,且更是少於QE1的每月逾1,000亿美元.

但这次,美联储承诺"如果就业市场前景没有明显改善",其将不会停止购债,且可能进一步加大支出.

分析师称,依据美联储对"明显"的定义,以及达到此状态需要的时间,美联储可能需要数年後才会结束购债行动,同时其资产负债表规模可能增加1.7万亿美元或更多.

相较而言,美联储第一轮量化宽松总规模为1.75万亿美元.美联储在2008年11月宣布这轮量化宽松,因当时美国经济陷入了深度衰退.

"他们(美联储)已很清楚的承诺,将尽其所能把失业率压低到他们想要的水准,"纽约Decision Economics分析师埃利斯(Pierre Ellis)说,"而且没有设定限制."

埃利斯认为,此次不设限制的购债计划将不会立即对经济产生很大的影响,因为经济面临的主要障碍是财政政策与总统大选结果的不确定性.购债计划旨在通过降低借款成本来提振经济.

美联储数位持强硬立场的委员也是这个看法.

周五美国公债遭到全面抛售,10年期和30年期公债收益率升至5月以来最高水准,因新的刺激措施激发股市买盘,减少对债券的需求,同时也因为投资者担心新刺激措施会引发通胀.

交易商说,市场对QE3中并未包括美国公债感到失望,这也造成了公债遭到抛售.

长期收益率的上升与购债计划的目标相悖,购债计划目的之一就是为了降低长期借款成本.

贝南克周四试图打压有关他意在推高通胀的忧虑,通胀率现在已经接近美联储2%的目标水平.他表示,量化宽松的目的是压低失业率.目前失业率在为8.1%,许多分析师认为这个数字远高於应有水平.

但他承认,美联储一段时间内可能会容忍通胀率上升.

"如果像我们在1月声明中谈到的那样,通胀高於目标水平,我们会采取均衡措施,"他在美联储新闻发布会宣布新政策後表示."我们会令通胀逐渐降回目标水平,但我们在采取行动时会将我们两个目标水平的偏差纳入考量."

许多分析师表示,美联新方案规模可能会超越此前,且更重要的是,能够达到理想的效果.

"我们认为美联储的强势承诺、欧洲方面的进展和美国大选过後,2013年美国经济将得到强劲提振,成长很有机会高於趋势水平,"法国巴黎银行分析师Julia Coronado在给投资者的报告中表示.

她表示,美联储上周四的声明可能令其资产负债表规模再增加1.2-1.7万亿(兆)美元.

**和经济指标挂钩**

美联储自2008年12月起即保持短期利率接近于零,现在贝南克带领美联储走进了更新的领域,以进一步降低实质利率.

贝南克加大对量化宽松的押注,似乎足以迎合美联储内部的两大阵营--温和派主张以更多量化宽松来压低失业率,但强硬派却担心更多量化宽松会让经济过热而引发通胀.

"每个人都喜欢把它和经济状况连在一起,"Capital Economics首席美国经济分析师Paul Ashworth说.他预估QE3的规模最终将达到9,600亿-1.44万亿美元.

"温和派喜欢QE3,是因为他们认为市场会以为QE3比QE2规模更大,"他说."同时,强硬派的人则是认为,如果经济升温,他们可以停止QE3."

美联储并未说最新计画的规模会是多少,但从其周四公布的季度经济预估可窥见一二.

只有三名美联储决策者认为目前8.1%的失业率会在明年底之前减少超过半个百分点.

Ashworth说,如果美联储认为失业率降到7%算是明显改善,那麽上述预估即暗示购债计画将持续至2014年底;如美联储认为失业率需降到比7%再低一些,则购债计画可能需持续至2015年中期.美联储周四称,近零利率至少维持到2015年中.

**目标不至,努力不止**

不论最终对第三轮量化宽松设定怎样的规模上限,都会显得极高.美联储可能只会买公债和机构债,一些联储官员表示,美联储已经在不影响市场运转的情况下尽可能买入公债.

而在抵押支持证券(MBS)方面,美联储有足够的施展空间:分析师预计MBS市场的规模超过7兆(万亿)美元,不过联储需要避免干扰市场的正常运转.

巴克莱分析师Michael Gapen认为,第三轮量化宽松规模将达到7,000亿美元--稍高於第二轮量化宽松,但不到第一轮规模的一半.

Gapen称,QE的效果或许仅限於将经济成长率提升零点几个百分点,但这已足以激发动能.

"如果可以让经济持续高於趋势水平,那麽就会获得自动加强的效果."他说.

再加上欧洲央行(ECB)承诺将视情况所需买入欧元区国家公债(条件是这些国家开展改革),Gapen认为第三轮量化宽松"有望对美国经济产生非常积极的作用."

不过他也表示,美国经济仍面临一个现实的威胁:假如国会不采取行动,一系列增税和支出削减方案将在年底自动生效.

但国会若能成功避免所谓的"财政悬崖",美国经济的表现将超出预期,最终将令第三轮量化宽松规模缩减.(完)

--编译 侯向明/梁睿雪/李婷仪/洪曦;审校 张涛/张荻/隋芬

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