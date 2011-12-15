调查：美国明年经济料将温和成长 料无QE3

* 美国第四季经济成长速度料将比预期快

* 逾半数受访分析师认为2012年不会有QE3

路透纽约12月14日电---周三公布的一项路透调查显示,美国经济可能已在过去数月中重拾速度,2012年料将温和增长,延缓了美国联邦储备委员会(美联储,FED)实施额外刺激措施的必要性.

欧元区主权债危机是明年经济成长的一大威胁,分析师担心信贷可能冻结.不过美国再度跌入衰退的机率与上月相较几无变动.

美国财政政策的不确定性也令前景蒙阴,立法者对於是否延长一项即将在年底到期的薪资减税措施尚无共识.

有些分析师担心删减太多政府开支的话,可能会冲击到经济成长.高失业率及楼市不振已然令经济陷入挣扎.

"复苏脚步仍然非常缓慢,动能稍微增强,但是未能真正弥补劳动市场所失去的部分,"Raymond James首席分析师Scott Brown说.

路透调查访问53位分析师中,逾半数认为美联储明年不会实施第三轮量化宽松举措(QE3).

27位分析师认为2012年不会有QE3.26位分析师认为会有QE3的预期中值为,购买规模为5,000亿美元.

路透调查显示,分析师大幅调升美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率预估至2.9%,高於上月路透类似调查预期的2.3%.

若第四季成长年率果真为2.9%,那麽将是今年成长最快的单季.此前日本震灾损及制造业供应链,而且年初时油价走高打击了经济成长.

初步数据显示,美国第三季经济成长2.0%.

**明年料温和成长**

明年第一季GDP成长料将大幅减速至1.8%,不过仍优於11月时的预估值1.7%.2012全年经济成长料为2.1%,与上月的调查结果相同.

分析师仍预计未来12个月经济再度陷入衰退的机率为25%,与上月调查结果相同.

通胀料仍在可控范围,给予美联储足够的应变空间.美联储已经表示在2013年年中以前将维持超低利率不变.

分析师对第四季消费者物价预估下修至增长3.4%,先前预估为3.5%;明年第一季预估则从增加2.7%下调至增加2.6%.(完)

--编译 李婷仪;审校 杜明霞

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