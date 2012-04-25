《信报》：美经济反覆趋稳QE3料不出台

（4月25日社评）

美国联储局于当地时间周二至周三举行议息会议,除发表政策声明外,主席伯南克亦将召开新闻发布会,但估计货币政策不会有显着改变,联储局会对经济保持审慎预期,超低利率政策维持到2014年底不变.至于第三轮货币量宽出台的概率,市场预期已不断弱化.据联储局3月的会议纪录指出,基於就业市场改善速度快於去年第四季、制造业活动继续扩张,推出新一轮资产购置计划的支持度持续减弱.可以看到,除非4月及5月美国经济复苏步伐急遽逆转,失业率再行恶化,在这种变化下,相信联储局才会在6月份,亦即下一次货币会议上释出较大的政策动作.

细心观察,自3月货币会议後迄今,美国复苏虽然也出现了一些反覆性风险,主要体现在劳动力与房地产市场上,但经济好转的趋势性基调没有重大改变.从数据看,去年9月起,失业率逐步下降,到今年2月回落至8.3%水平.本月中公布的3月非农就业人数增加12万人,低於预期的20万人,也低於之前三个月平均近25万人增幅.该月失业率再下调,降落至8.2%,但跌幅也与3月劳动参与率下降相关.至于首次申领失业救济人数,4月份一度回升,显示劳动力市场好转的动力出现了缓和.

无论如何,美国经济复苏基调趋稳,虽复苏过程有曲折.去年第一季GDP扩张几乎停滞不前,仅增长0.4%,形成年来低位,其後三季持续回升.本月中,经合组织发表全球综合经济先行指数报告,显示美国自去年12月起,指数连续三个月上升,处於100点的长期平均值基础之上.不过,美国依靠“低储蓄率、超前消费”的增长模式,在金融危机後,商界私营及家庭部门都必须进行信用“去贡杆化”,今後一段时间,经济低速增长,相对高失业率可谓成为“常态”,即使再投入,相信对经济的刺激作用也有限.

联储局今次的议息会议,虽然预期新一轮的货币宽松购买资产计划出台呼声不高,但声明的“暗示”或“含义”,却可以反映联储局对目前经济复苏前景的信心程度.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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