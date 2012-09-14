美联储推QE3向市场释出正确讯息--经济学家

路透纽约9月13日电---美国哥伦比亚大学教授伍德福德(Michael Woodford)周四表示,美国联邦储备委员会(美联储,FED)最新的购债计划将比过去的购债行动更能推动美国经济复苏.伍德福德有关经济如何躲过通缩威胁的看法举足轻重,而且外界认为正是他鼓励美联储又采取了大胆的货币政策行动.

伍德福德接受路透专访时,对美联储的新举措表示欢迎,并预期此举将帮助稳定金融市场,无论未来传出的消息是好是坏.

"接下来形势将向哪个方向发展的不确定性,是经济复苏过程中面临的最大阻力之一,所以目前如何影响市场的看法,对於市场未来的表现非常关键."他对路透表示.

与美联储前两次量化宽松(QE)计划不同,伍德福德认为,周四出炉的QE3不会让人感觉美联储对经济更加悲观.

伍德福德指出,美联储的新策略让民众、企业和投资者相信,央行既会采取行动,也会在时机成熟时撤销宽松政策.

"新政策减轻了坏消息对市场的负面影响,但也让真正的好消息对市场的影响有所减弱."他说.

伍德福德称,另一方面,美联储前两次购债行动,以及多次有条件承诺在未来某个日期之前维持低利率政策,可能被外界作为"暂时等待观望并推迟未来支出的理由."(完)

--编译 徐文焰;审校 戴素萍

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