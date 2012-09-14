美联储推QE3向市场释出正确讯息--经济学家

亚洲股市上涨 美元受3月升息预期激励
路透东京3月2日 - 亚洲股市周四上涨，因美国总统特朗普在国会的讲话不那么咄咄逼人，激励美国股市上涨；市场对美联储本月升息的预期升温亦提振美元。
路透纽约9月13日电---美国哥伦比亚大学教授伍德福德(Michael Woodford)周四表示,美国联邦储备委员会(美联储,FED)最新的购债计划将比过去的购债行动更能推动美国经济复苏.伍德福德有关经济如何躲过通缩威胁的看法举足轻重,而且外界认为正是他鼓励美联储又采取了大胆的货币政策行动.
伍德福德接受路透专访时,对美联储的新举措表示欢迎,并预期此举将帮助稳定金融市场,无论未来传出的消息是好是坏.
"接下来形势将向哪个方向发展的不确定性,是经济复苏过程中面临的最大阻力之一,所以目前如何影响市场的看法,对於市场未来的表现非常关键."他对路透表示.
与美联储前两次量化宽松(QE)计划不同,伍德福德认为,周四出炉的QE3不会让人感觉美联储对经济更加悲观.
伍德福德指出,美联储的新策略让民众、企业和投资者相信,央行既会采取行动,也会在时机成熟时撤销宽松政策.
"新政策减轻了坏消息对市场的负面影响,但也让真正的好消息对市场的影响有所减弱."他说.
伍德福德称,另一方面,美联储前两次购债行动,以及多次有条件承诺在未来某个日期之前维持低利率政策,可能被外界作为"暂时等待观望并推迟未来支出的理由."(完)
--编译 徐文焰;审校 戴素萍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京3月2日 - 亚洲股市周四上涨，因美国总统特朗普在国会的讲话不那么咄咄逼人，激励美国股市上涨；市场对美联储本月升息的预期升温亦提振美元。
路透首尔3月2日 - 韩国科技巨头三星电子周四表示，已成立一个新的办公室，负责提高全球产品质量。该公司正努力试图从盖乐世Note7智能手机失败带来的打击中恢复元气。
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。