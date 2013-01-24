QDII2细则最快5月出台 港版方案亦已露面--报载

路透上海1月24日 - 上海证券报周四引述消息人士称,QDII2（境内合格个人投资者）操作细则可能会在5月份“证券行业创新发展论坛”召开前后公布,农历春节后相关监管部门将会与业内讨论合格投资者的认定办法、资金托管方案等具体事宜.

报导指出,此前香港中资证券业协会提供的方案建议,QDII2额度将批给中资券商境外子公司,再由其配发给符合一定条件的境内投资者直接投资境外证券市场.有香港券商预计,欲申请QDII2的境内个人,可能需要先通过相关考试,并达到一定的资产规模.而为方便跨境资金监管,券商可能需要在银行专门开设一个账户,用于托管QDII2资金.

香港多家券商高层称，监管层迄今还没有与业界就QDII2的具体操作事宜进行过沟通."QDII2是一项新事物,涉及资格认定、资金跨境流动监管等多方面的问题,推出之前监管层必须要跟业界共同商量出一套操作方案来".

报导引述农银国际首席经济学家林樵基认为,QDII2推出不会对A股造成太大冲击.因为港股目前的估值并不比A股更具吸引力,很多H股甚至比A股还贵,因此港股对内地股民的吸引力已不如2007年时强烈.

QDII2最早在央行2013年年度工作会议上公开露面.在部署2013年扩大人民币跨境使用政策时,央行提出,要开展跨境个人人民币业务,稳妥推进人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点,积极做好合格境内个人投资者（QDII2）试点相关准备工作.

QDII(合格境内机构投资者)是允许在资本帐项未完全开放的情况下,内地投资者透过合格机构往海外资本市场进行投资的一种安排。目前,多家银行、基金、保险、信托等机构都获得了QDII额度,截至去年12月底,共有107家QDII累计获得855.77亿美元额度.(完)

(发稿 徐永 审校 黄凯)

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