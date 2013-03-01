去年QFII净汇入资金同比增8.8倍 股票资产占比逾七成

路透北京3月1日 - 去年中国证券市场延续低迷态势，但QFII(合格境外机构投资者)机构仍维持较高的股票投资比例和较长的持有期限，则对稳定市场起到积极作用。中国国家外汇管理局称，去年QFII净汇入资金77亿美元，较上年增长8.8倍。截至去年底，QFII总资产中，股票资产的比例保持在70%以上。

数据显示，去年QFII机构汇入资金92亿美元，较上年增加70亿美元，增长3.2倍；汇出资金15亿美元，较上年增加1亿美元，增长7.1%。截至去年底，外管局累计批准169家QFII机构共计374亿美元的境内证券投资额度；QFII机构累计汇入投资资金297亿美元，累计汇出资金56亿美元，累计净汇入资金241亿美元。

同时，去年跨境资本流动总量略有增加，前三季度总规模达1.97万亿美元，同比增长3%；与同期GDP(国内生产总值)之比为35%，同比下降4个百分点。资本和金融项目呈现逆差，去年前三季度净流出368亿美元，2011年前三季度为净流入2,500亿美元。

初步统计，去年全年资本和金融项目（含误差与遗漏）逆差1,173亿美元，这是自1998年以来年度资本和金融项目首次逆差。

另外，去年直接投资、证券投资保持净流入，其他投资大量净流出。去年前三季度，直接投资净流入1,285亿美元，同比增长6%；证券投资净流入250亿美元，增长36%；其他投资净流出1,936亿美元，2011年同期为净流入1,060亿美元。(完)

(发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良)

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