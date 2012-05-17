4月QFII A股基金业绩平均回升5.5% 资产规模扩大--理柏

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透上海5月17日电---汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四发布报告称,依已公布准确数据合格境外机构投资者(QFII)A股基金,4月整体平均业绩回升5.47%,表现略优於国内股票型基金;今年以来平均业绩则扬升9.94%,同样优於国内股票型基金.
根据理柏最新的资产数据分析,整体QFII A股基金4月总资产规模初值重回百亿美元大关,较3月修正後终值94.99亿美元回升5.84%至100.54亿美元,市场信心明显有所提振,加以政策面推波助澜,QFII A股对於A股市场影响力将持续递增.
上月国际股市转趋震荡,合格境内机构投资者(QDII)基金业绩强弱互现,所有QDII基金上月平均业绩下跌0.62%,今年以来QDII基金平均业绩扬升6.47%,与国内股票基金表现在伯仲之间.
4月中国股市大幅反弹,上综指数.SSEC涨5.9%,居所有亚太市场之冠,股票型基金表现最佳,当月业绩平均上涨5.09%,今年来股票型基金平均上涨6.68%.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
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