4月QFII A股基金业绩平均回升5.5% 资产规模扩大--理柏

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化

路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。