版本:
中国
中国财经 | 2012年 5月 17日 星期四 10:46 BJT

4月QFII A股基金业绩平均回升5.5% 资产规模扩大--理柏

路透上海5月17日电---汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四发布报告称,依已公布准确数据合格境外机构投资者(QFII)A股基金,4月整体平均业绩回升5.47%,表现略优於国内股票型基金;今年以来平均业绩则扬升9.94%,同样优於国内股票型基金.

根据理柏最新的资产数据分析,整体QFII A股基金4月总资产规模初值重回百亿美元大关,较3月修正後终值94.99亿美元回升5.84%至100.54亿美元,市场信心明显有所提振,加以政策面推波助澜,QFII A股对於A股市场影响力将持续递增.

上月国际股市转趋震荡,合格境内机构投资者(QDII)基金业绩强弱互现,所有QDII基金上月平均业绩下跌0.62%,今年以来QDII基金平均业绩扬升6.47%,与国内股票基金表现在伯仲之间.

4月中国股市大幅反弹,上综指数.SSEC涨5.9%,居所有亚太市场之冠,股票型基金表现最佳,当月业绩平均上涨5.09%,今年来股票型基金平均上涨6.68%.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐