中国QFII A股基金12月业绩咸鱼翻身 全年赚7.4%--理柏

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透上海1月11日--- - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布月度报告称,已公布准确数据的中国合格境外机构投资者(QFII)A股基金,12月平均增长16.94%,明显优于国内股票型.去年全年平均业绩收涨7.43%.
去年大多时间,QFII A股基金业绩均不如国内同行,前11个月累计亏损9.11%.不过12月中国A股反弹,银行等绩优蓝筹股涨势明显,这使重仓蓝筹股的QFII基金业绩脱颖而出.
"本次QFII抄底可谓十分成功."理柏报告指出,历经长期低潮之后,由于中国总体经济逐步转佳,新一届政权完成交接后,经济刺激政策逐步出台,多数QFII认为上综指数.SSEC2,000点为中长期低位,开始密集建仓.
中国各分类基金12月业绩表现全面走扬,天然资源基金12月平均扬升16.41%表现最好.2012年全年，而言,医药和医疗保健股票基金平均业绩最佳达12.66%,债券型平均扬升7.44%,国内股票型平均则走扬5.99%;科技传媒及电信股票基金平均走升2.31%,表现最差.
根据理柏最新的资产数据分析,合格境内机构投资者(QDII)基金上月平均业绩上涨2.54%,今年以来QDII基金平均业绩上涨9.96%.
沪综指去年11月跌破近四年低位后,12月大幅走升14.6%居亚太股市首位.去年全年,上证综指累计上涨3.17%;扭转前两年年K线连续下跌局面.2012年泰国股市以累计涨幅35.76%在亚太市场上居冠,菲律宾股市则以32.95%居次.(完)
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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