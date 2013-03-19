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中国财经 | 2013年 3月 19日 星期二 15:25 BJT

QFII A股基金2月平均业绩跌1.51%

路透上海3月19日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布月度报告称，已公布准确数据的中国合格境外机构投资者(QFII)A股基金2月平均业绩下滑1.51%，落后于国内股票型基金；而今年前两个月累计平均上扬11.73%;明显好于国内股票型基金。

2月中国上证综指.SSEC小跌0.83%，前两个月累计上涨4.25%。尽管上综指数走软，中国各分类基金2月业绩表现不俗，除天然资源股票类平均下跌3.26%外全面走扬，科技传媒及电信股票基金2月平均扬升6.40%表现最佳；中国股票型基金平均上涨1.53%。

今年以来，医药和医疗保健股票基金平均业绩最佳达15.82%，科技传媒及电信股票基金平均扬升13.38%，国内股票型平均则走扬6.68%。

所有合格境内机构投资者(QDII)基金上月平均业绩小幅滑落1.56%，累计今年以来QDII基金平均业绩小幅扬升1.34%，落后国内股票基金。(完)

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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