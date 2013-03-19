QFII A股基金2月平均业绩跌1.51%

路透上海3月19日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布月度报告称，已公布准确数据的中国合格境外机构投资者(QFII)A股基金2月平均业绩下滑1.51%，落后于国内股票型基金；而今年前两个月累计平均上扬11.73%;明显好于国内股票型基金。