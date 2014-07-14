QFII A股基金上半年跌8.14% 跑输大盘--理柏

路透上海7月14日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，上半年整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金平均业绩累计下跌8.14%，跑输大盘，亦落后于国内股票型基金。其中AMP Capital China Growth基金半年累计跌幅高达26.6%。

报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金6月平均业绩升2.54%，微幅落后于国内股票型基金，累计上半业绩则要优于国内同业，其平均业绩走升4.86%。