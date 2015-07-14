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中国财经 | 2015年 7月 14日 星期二 09:53 BJT

6月QFII A股基金业绩跌9.14% 略好于国内股票型基金--理柏

路透上海7月14日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周一稍晚发布最新月度报告称，按实际业绩计算，6月中国整体境外合格机构投资者（QFII）基金平均业绩下跌9.14%，略好于国内股票型基金；上半年平均业绩累计上涨22.44%，表现则逊于国内股票型基金。

报告指出，所有境内合格机构投资者（QDII）基金6月平均业绩下跌5.53%，跌幅小于国内股票型基金；今年上半年平均走升3.47%，远落后于国内股票型基金。

报告并指出，中国各分类基金6月业绩普遍回落，仅另类投资和绝对回报基金表现相对较佳，电信服务股票基金单月平均重跌20.28%，表现最差；中国股票型基金平均下跌12.42%。

今年上半年，信息技术基金平均扬升91.94%，表现最佳；贵金属商品基金平均表现最差，上半年业绩反向下跌2.45%。中国股票型基金平均上涨47.26%。

亚太股市6月多数回落，仅泰国SET指数单月小升0.57%，中国股市上月大幅回落，上综指数.SSEC单月重跌7.25%。累计今年上半年，上综指数仍上涨32.23%称雄，日本(日经225 指数).N225及香港(恒生指数).HSI今年上半年涨幅分别为15.96%及11.21%紧追在后。(完)

(发稿 林琦；审校 林高丽)

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