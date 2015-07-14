6月QFII A股基金业绩跌9.14% 略好于国内股票型基金--理柏

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月14日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周一稍晚发布最新月度报告称，按实际业绩计算，6月中国整体境外合格机构投资者（QFII）基金平均业绩下跌9.14%，略好于国内股票型基金；上半年平均业绩累计上涨22.44%，表现则逊于国内股票型基金。
报告指出，所有境内合格机构投资者（QDII）基金6月平均业绩下跌5.53%，跌幅小于国内股票型基金；今年上半年平均走升3.47%，远落后于国内股票型基金。
报告并指出，中国各分类基金6月业绩普遍回落，仅另类投资和绝对回报基金表现相对较佳，电信服务股票基金单月平均重跌20.28%，表现最差；中国股票型基金平均下跌12.42%。
今年上半年，信息技术基金平均扬升91.94%，表现最佳；贵金属商品基金平均表现最差，上半年业绩反向下跌2.45%。中国股票型基金平均上涨47.26%。
亚太股市6月多数回落，仅泰国SET指数单月小升0.57%，中国股市上月大幅回落，上综指数.SSEC单月重跌7.25%。累计今年上半年，上综指数仍上涨32.23%称雄，日本(日经225 指数).N225及香港(恒生指数).HSI今年上半年涨幅分别为15.96%及11.21%紧追在后。(完)
(发稿 林琦；审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。