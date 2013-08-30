QFII A股基金7月平均业绩升1.15% 落后国内同业--理柏

人民币收跌至三周新低 市场缺爆发点大概率延续区间波动
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。
路透上海8月30日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周五发布月度报告称，7月合格境外机构投资者(QFII)A股基金平均业绩上涨1.15%，累计今年前七个月平均业绩下跌11.05%，表现均逊于国内股票型基金。
报告并指出，所有合格境内机构投资者(QDII)基金7月平均业绩上涨3.18%；累计今年前七个月QDII基金平均业绩下跌2.14%，亦落后于国内股票型基金。
中国各分类基金7月业绩表现互异，科技传媒及电信股票、医药和医疗保健股票业绩表现最为突出，分别上涨9.83%和9.17%，当月中国股票型基金业绩平均上涨3.13%。
今年前七个月，科技传媒及电信股票基金平均扬升41.08%，表现最佳；医药和医疗保健股票基金平均业绩走升31.93%居次；天然资源股票型平均表现最差，前七个月业绩重跌31.36%，而中国股票型基金则平均上涨3.42%。
中国股市标杆指数--沪综指.SSEC7月上涨0.74%，表现在所有亚太股市中居中游地位，印尼股市表现较差；前七个月沪综指累计跌幅为12.13%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为19.52%，低于上交易日收盘的19.74%。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指周一收跌，终结四连涨。分析师指出，大盘在连涨四日后，后续动能已显不足。虽然雄安概念股继续表现强劲，但其他板块面临资金抽离，创业板成为重灾区，尤其是次新股及高送转股跌幅居前，大盘整日维持弱势震荡。