QFII A股基金5月平均业绩升5.34% 落后国内同业--理柏

中国对外直接投资步伐今年望放缓 发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透上海6月13日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布月度报告称，5月合格境外机构投资者(QFII)A股基金平均业绩走升5.34%，累计今年前五月平均业绩上升2.61%，表现均逊于国内股票型基金。
报告并指出，所有合格境内机构投资者(QDII)基金上月平均业绩小幅滑落0.02%，累计今年前五月前QDII基金平均业绩小幅扬升0.11%，明显落后于国内股票基金。
中国各分类基金5月业绩表现涨多跌少，除亚太区债券基金5月平均亏损0.81%外，其余各类型基金5月平均业绩均呈正回报，中国股票型基金当月业绩平均上涨9.16%。
今年前五月累计，科技传媒及电信股票基金平均扬升40.26%，表现最佳；医药和医疗保健股票基金平均业绩走升31.22%；天然资源股票型平均表现最差，前五月业绩下跌10.30%，是今年以来唯一业绩下跌的类型。中国股票型基金累计上涨11.6%。
中国股市标杆指数--沪综指.SSEC5月上涨5.63%；前五月累计涨幅为1.39%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透香港4月10日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周一称，预计今年第一季实现扭亏为盈，得益于煤价保持平稳。
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。