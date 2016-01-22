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中国财经 | 2016年 1月 22日 星期五 17:22 BJT

中国QFII A股基金去年平均业绩涨6.83% 逊于国内股票基金--理柏

路透上海1月22日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金去年全年的平均业绩上涨6.83%，逊于国内股票型基金；单12月的平均业绩累计小涨5.41%，表现则略优于国内股票型基金。

报告指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金12月平均业绩下跌0.4%，逊于国内股票型基金；去年全年平均下跌6.16%，同样落后于国内股票型基金。

中国各分类基金12月业绩普遍持续弹升，其他房地产股票基金表现最佳，单月平均升幅12.46%；中国股票型基金平均上涨4.05%。

去年全年，信息技术股票基金平均扬升51.51%，表现最佳，能源股票基金表现最差，2015年全年平均业绩反向大跌14.54%；中国股票型基金平均涨21.16%。

亚太主要股市12月涨跌互见，上综指数.SSEC单月涨升2.72%；累计2015年全年，上综指数涨升9.41%，表现最佳，新加坡股市2015年全年下跌14.34%，表现最为弱势。(完)

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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