中国QFII A股基金去年平均业绩涨6.83% 逊于国内股票基金--理柏

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海1月22日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金去年全年的平均业绩上涨6.83%，逊于国内股票型基金；单12月的平均业绩累计小涨5.41%，表现则略优于国内股票型基金。
报告指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金12月平均业绩下跌0.4%，逊于国内股票型基金；去年全年平均下跌6.16%，同样落后于国内股票型基金。
中国各分类基金12月业绩普遍持续弹升，其他房地产股票基金表现最佳，单月平均升幅12.46%；中国股票型基金平均上涨4.05%。
去年全年，信息技术股票基金平均扬升51.51%，表现最佳，能源股票基金表现最差，2015年全年平均业绩反向大跌14.54%；中国股票型基金平均涨21.16%。
亚太主要股市12月涨跌互见，上综指数.SSEC单月涨升2.72%；累计2015年全年，上综指数涨升9.41%，表现最佳，新加坡股市2015年全年下跌14.34%，表现最为弱势。(完)
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)