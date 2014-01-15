QFII A股基金去年平均业绩跌4.53%--理柏

中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透上海1月15日 -汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周三发布月度报告称，2013年12月整体合格境外机构投资者（QFII）基金平均业绩下跌4.12%，去年全年平均业绩累计下跌4.53%，表现均逊于国内股票型。
报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金12月平均业绩小幅走跌0.15%，领先于国内股票型基金；累计去年全年QDII基金平均业绩升4.76%，落后国内股票基金。
理柏统计的中国各分类基金12月业绩差异较大,美国房地产股票基金单月平均扬升4.46%，涨幅最大；天然资源股票基金单月平均则大跌9.36%；中国股票型基金单月平均跌3.02%。
累计2013年全年，科技传媒及电信股票基金平均业绩上升49.83%，表现最佳，医药和医疗保健股票基金平均业绩走升37.69%居次；中国股票型基金平均业绩上升9.78%。
亚太市场2013年12月跌多涨少，日本股市上月持续扬升4.02%，续居所有亚太股市之冠，上综指数.SSEC上月反向跌挫4.71%。累计2013年全年，日本股市以56.72%涨幅称霸所有亚太股市，上综指数去年全年下跌6.75%，与泰国股市(-6.70%)同样在亚太股市中敬陪末座。（完）
(发稿 林琦；审校 黄凯)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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