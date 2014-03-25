QFII A股基金2月平均业绩跌2.09% 逊于国内同业--理柏

理柏统计的中国各分类基金2月业绩好坏差异仍较大，贵金属商品及信息技术股票基金单月平均扬升均超过6%，排在涨幅前两位；环球房地产股票基金单月平均则大跌6.22%，业绩垫底；中国股票基金平均下跌1.05%。