QFII A股基金2月平均业绩跌2.09% 逊于国内同业--理柏

沪深证交所两融余额周三增加9.2亿元 至9,119.5亿元
路透上海5月4日 - 中国股市沪综指周三收跌0.27%。沪深证交所融资融券余额当日增加9.2亿元人民币；两市两融余额为9,119.5亿元。
路透上海3月25日 -汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周二发布月度报告称，今年2月整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金平均业绩下跌2.09%，前两个月累计跌5.83%，表现均逊于中国国内股票型。
报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金2月平均业绩走升4.5%，前两个月平均业绩走升2.09%，均领先于国内股票型基金。
理柏统计的中国各分类基金2月业绩好坏差异仍较大，贵金属商品及信息技术股票基金单月平均扬升均超过6%，排在涨幅前两位；环球房地产股票基金单月平均则大跌6.22%，业绩垫底；中国股票基金平均下跌1.05%。
今年以来，信息技术股票基金平均扬升16.20%，表现最佳，房地产股票型平均表现最差，今年以来业绩重跌13.70%。中国股票基金平均下跌1.09%。
亚太市场2月涨多跌少，其中菲律宾股市当月大幅扬升6.35%，居于所有亚太股市之冠，上证综指.SSEC小幅走升1.14%；累计今年以来，菲律宾股市以9.09%涨幅居亚太股市之首，上证综指则下跌2.82%，表现相对落后。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海5月4日 - 中国股市沪综指周三收跌0.27%。沪深证交所融资融券余额当日增加9.2亿元人民币；两市两融余额为9,119.5亿元。
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
路透上海5月4日 - 据上海证券交易所资本市场研究所发布的最新报告，去年沪市1,264家上市公司共实现营业收入24.46万亿元人民币，同比上升4.55%；共实现净利润约2.18万亿元，同比上升1.29%，扭转了2015年营收和利润双降的局面。