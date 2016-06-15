QFII A股基金5月平均业绩跌0.59% 逊于国内股票基金--理柏

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海6月15日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年5月的平均业绩小跌0.59%，逊于国内股票型基金；前五月的平均业绩累计下跌14.33%，表现略优于国内股票型基金。
报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金5月平均业绩升0.76%，优于国内股票型基金；今年以来则平均下跌0.96%，亦优于国内股票型基金。
中国各分类基金5月业绩涨跌互见，消费必须品股票基金单月涨升1.71%，表现最佳；中国股票型基金平均上涨0.15%。累计今年以来，贵金属商品基金平均扬升12.91%，表现最佳；亚太房地产股票基金表现最差，今年以来平均业绩大跌24.41%；中国股票型基金平均下跌15.94%。
亚太主要股市5月普遍走弱，印度、日本和菲律宾股市升势较为明显，上证综指.SSEC单月下跌0.74%；累计今年以来，上证综指已大跌17.59%，表现最为弱势，泰国SET指数今年以来上涨10.58%，表现最佳。(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)