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中国财经 | 2016年 6月 15日 星期三 11:46 BJT

QFII A股基金5月平均业绩跌0.59% 逊于国内股票基金--理柏

路透上海6月15日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年5月的平均业绩小跌0.59%，逊于国内股票型基金；前五月的平均业绩累计下跌14.33%，表现略优于国内股票型基金。

报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金5月平均业绩升0.76%，优于国内股票型基金；今年以来则平均下跌0.96%，亦优于国内股票型基金。

中国各分类基金5月业绩涨跌互见，消费必须品股票基金单月涨升1.71%，表现最佳；中国股票型基金平均上涨0.15%。累计今年以来，贵金属商品基金平均扬升12.91%，表现最佳；亚太房地产股票基金表现最差，今年以来平均业绩大跌24.41%；中国股票型基金平均下跌15.94%。

亚太主要股市5月普遍走弱，印度、日本和菲律宾股市升势较为明显，上证综指.SSEC单月下跌0.74%；累计今年以来，上证综指已大跌17.59%，表现最为弱势，泰国SET指数今年以来上涨10.58%，表现最佳。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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