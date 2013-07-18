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财经视点 | 2013年 7月 18日 星期四 18:55 BJT

QFII A股基金6月平均业绩大跌13.47%--理柏

路透上海7月18日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布月度报告称，6月合格境外机构投资者(QFII)A股基金平均业绩大跌13.47%，累计今年上半年平均业绩下跌11.86%，表现均逊于国内股票型基金。

报告并指出，所有合格境内机构投资者(QDII)基金上月平均业绩下跌5.39%；累计今年上半年QDII基金平均业绩下跌5.15%，落后于国内股票型基金。

中国各分类基金6月业绩表现除货币市场基金外全盘尽墨，天然资源类基金当月下跌20.73%列跌幅首位，中国股票型基金下跌10.51%。

累计今年上半年，科技传媒及电信股票基金平均扬升28.45%，表现最佳，医药和医疗保健股票基金平均业绩走升20.83%居次，天然资源股票型平均表现最差，上半年业绩重跌29.95%，而中国股票型基金上半年平均微跌0.05%。

中国股市标杆指数--沪综指.SSEC6月下跌13.97%，跌幅居所有亚太股市之首；上半年累计跌幅为12.78%。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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