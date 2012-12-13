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中国财经 | 2012年 12月 13日 星期四 16:04 BJT

QFII A股基金11月跌5.14%--理柏

路透上海12月13日电---汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布月度报告称,已公布准确数据的中国合格境外机构投资者(QFII)A股基金,11月整体平均业绩下跌5.14%,优于国内股票型基金,但今年以来平均业绩累计亏损9.11%,逊于国内同行.

根据理柏最新的资产数据分析,合格境内机构投资者(QDII)基金上月平均业绩上涨0.94%,今年以来QDII基金平均业绩小幅扬升7.18%,明显优于国内股票基金.国内股票型基金11月平均下跌6.37%.

中国各分类基金中,人民币债券基金11月平均扬升0.33%,表现最好;今年以来人民币债券基金平均业绩最佳达5.78%.而中小盘基金今年以来平均下跌10.17%,表现最差.

沪综指.SSEC11月下跌4.29%,截至11月底,今年以来该指数回落9.97%,在所有主要亚太市场中继续敬陪末座.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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