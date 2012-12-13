QFII A股基金11月跌5.14%--理柏

京东第四季营收同比增长47% 宣布出让京东金融股权（更新版）

路透北京／上海3月3日 - 中国第二大电商企业--京东公布第四季营收较上年同期跳增47%，受年底假期购物活动营收强劲的推动。同时，京东还宣布旗下京东金融的重组计划，出让京东金融股权，使其成为中资企业。