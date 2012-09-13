QFII A股基金今年平均亏损6%--理柏

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透上海9月13日电---汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布月度报告称,已公布准确数据的合格境外机构投资者(QFII)A股基金,8月整体平均业绩亏损5.65%,今年以来平均业绩亏损6.12%,表现逊於国内股票型基金.
根据理柏最新的资产数据分析,合格境内机构投资者(QDII)基金持续扩容,所有QDII基金上月平均业绩小幅扬升1.29%,今年以来QDII基金平均业绩小幅扬升2.88%,优於国内股票基金.
中国各分类基金8月业绩表现涨跌互见,科技传媒及电信股票基金当月平均逆势扬升3.69%最为强势,中国股票及进取混合型基金当月平均跌落3.33%,表现最为弱势.
沪综指.SSEC8月累计下跌2.67%,为连续第四个月收低.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。