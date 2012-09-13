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中国财经 | 2012年 9月 13日 星期四 13:26 BJT

QFII A股基金今年平均亏损6%--理柏

路透上海9月13日电---汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布月度报告称,已公布准确数据的合格境外机构投资者(QFII)A股基金,8月整体平均业绩亏损5.65%,今年以来平均业绩亏损6.12%,表现逊於国内股票型基金.

根据理柏最新的资产数据分析,合格境内机构投资者(QDII)基金持续扩容,所有QDII基金上月平均业绩小幅扬升1.29%,今年以来QDII基金平均业绩小幅扬升2.88%,优於国内股票基金.

中国各分类基金8月业绩表现涨跌互见,科技传媒及电信股票基金当月平均逆势扬升3.69%最为强势,中国股票及进取混合型基金当月平均跌落3.33%,表现最为弱势.

沪综指.SSEC8月累计下跌2.67%,为连续第四个月收低.(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

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