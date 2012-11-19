QFII A股基金10月跌1.31%--理柏

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海11月19日电---汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布月度报告称,已公布准确数据的中国合格境外机构投资者(QFII)A股基金,10月整体平均业绩下跌1.31%,今年以来平均业绩累计亏损4.39%,均逊於国内股票型基金.
根据理柏最新的资产数据分析,合格境内机构投资者(QDII)基金上月平均业绩小跌0.46%,今年以来QDII基金平均业绩小幅扬升6.14%,明显优於国内股票基金.国内股票型基金10月平均下跌0.92%.
中国各分类基金10月业绩表现仍是分化格局,医药和医疗保健股票基金上月平均扬升2.18%,最为强势.今年以来,医药和医疗保健股票基金平均业绩最佳达15.41%,中小盘基金今年以来平均下跌1.77%,表现最差.
沪综指.SSEC10月下跌0.83%,今年以来该指数回落5.94%,在所有主要亚太市场中继续敬陪末座.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
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