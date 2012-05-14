中国放宽QFII审核细则出台--报载

路透上海5月14日电---近期监管层大力推进的放宽合格境外机构投资者(QFII)审核细则浮出水面.中国证券报周一报导,政策具体包括允许同一集团多家机构申请QFII资格;允许已发行结构性产品的QFII增加投资额度,以及放宽对QFII投资比例限制三方面.

报导引述证监会表示,对已发行结构性产品的QFII机构,如果增加额度不用於继续发行结构性产品,将建议外汇局同意其增加额度的申请.

此前,为限制QFII发行结构性产品,鼓励境外长期资金直接投资资本市场,监管部门规定,新批准QFII和追加额度不允许发行结构性产品,对於已发行结构性产品的QFII,不批准其增加投资额度.但目前一些已发行结构性产品的QFII,增加额度的需求强烈,并表示其资金来源均为自有资金、基金等.

另外,新的审核政策允许同一集团多家机构申请QFII资格,并取消了原来QFII的股票投资比例不低於50%的要求.QFII可根据自身投资计划,灵活对股票债券等资产进行配置,但现金比例仍不能高於20%.

证监会明确,对於同一集团的多家QFII,应确保交易合规,证监会将通过交易所监控等相关安排,对其交易情况进行监控.

此前为避免QFII套利人民币升值并增加国际收支压力,同时鼓励投资,证监会曾对QFII资产配置提出"股票比例不低於50%,现金比例不高於20%"的原则要求.

另一官方媒体--上海证券报同日指出,监管部门正研究修改QFII办法,以降低QFII资格条件、扩大投资范围,同时协商外汇局放宽目前单个QFII最多申请10亿美元额度上限;另外,优先考虑长期资金,鼓励境外养老金等金进入,但暂不考虑对冲基金等境外机构.

本月稍早,上证报引述证监会基金监管部主任王林表示,证监会已放宽QFII资格申请限制,对养老基金、公积金等长期资金性质的QFII优先审核、保证投资额度.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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