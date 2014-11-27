希望QFII能助中国新兴产业市场提升风险定价能力-深交所总经理

路透北京11月27日 - 中国深圳证券交易所总经理宋丽萍周四表示，QFII（合格的境外机构投资者）现在已在更加深入地关注A股公司，QFII配置中小板、创业板公司股票的比例近些年在上升，希望QFII对中国新兴产业的投资兴趣和专业判断，能够为市场风险定价能力的提高发挥更大作用。

深交所网站新闻稿援引她的话指出，“沪港通”后，海外投资者对中国资本市场形成了更加稳定的预期，更多大型机构已在积极、长远布局中国资本市场。资本市场的国际化是双向的，国内需要更多地了解、理解海外投资者，也需要让更多的海外机构投资者了解、理解中国的市场、上市公司和机构。

她称，QFII在境外投资历史较长，经验丰富，经历过发达国家，也经历过很多新兴市场的产业周期循环和产业升级过程，有条件从更为宽广和长远的视野来分析和理解这些产业。

宋丽萍表示，从整体上的配置偏好、换手率看，QFII践行了价值投资理念，同时在新股申购中对风险的良好控制也引起了市场的关注。2013年QFII的平均持股期为115天，所持股票ROE平均为18%，股息率为1.57%，较为显着地体现了价值投资理念。

中国自2002年11月开始试点，QFII制度已有12年实践经验，截至11月24日共有272家QFII，目前总额度为640.61亿美元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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