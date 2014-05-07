QFII A股基金4月平均业绩涨0.49%--理柏

穆迪料香港地产商2017-18年盈利和信用质素保持稳健

路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。