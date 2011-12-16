QFII审批将大幅提速--财新网

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透北京12月16日电---中国财新网周五援引接近证监会的人士称,对合格境外机构投资者(QFII)的审批将会大幅提速,预计未来两个月的审批量将为过去两年增量的总和.
该人士透露,新任证监会主席郭树清到任後,格外关注QFII业务的审批速度,并为加速审批、放宽外汇额度等事宜,与国家外汇局局长易纲做过沟通.
郭树清稍早表示,适当加快引进QFII步伐,增加其投资额度;尽快出台人民币回流资本市场(RQFII)实施办法,逐步扩大港澳地区投资沪深股市实际规模,特别是投资於交易所交易基金(ETF)的规模.
国家外汇管理局数据显示,截至2011年11月28日,共有108家QFII累计获得211.4亿美元额度,今年新增额为14.2亿美元.证监会的数据显示,截至11月底,国内QFII家数总计为121家.(完)
--发稿 沈燕; 审校 张喜良
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
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