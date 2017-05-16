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中国财经 | 2017年 5月 16日 星期二 14:49 BJT

中国QFII A股基金4月平均业绩升0.14% 优于国内股票基金--理柏

路透上海5月16日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年4月的平均业绩升0.14%，前四月累计升4.86%，均优于国内股票型基金。

报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金4月平均业绩升1%，今年以来平均业绩累计升7.76%，亦均优于国内股票型基金。

中国各分类基金4月业绩涨跌互见，其中贵金属股票基金单月涨升1.49%，表现最佳；中国股票型基金单月平均下跌1.17%。今年以来则以大中华股票基金表现最佳，平均业绩走升13.86%，中国股票型基金平均涨2.54%。

亚太主要股市4月表现分化，菲律宾综合指数升幅以4.78%居主要亚太股市之冠，上证综指.SSEC单月下跌2.11%；今年以来以印度、香港、菲律宾及新加坡四地指数表现最佳，升幅均逾10%，上证综指今年以来则仅微幅走升1.64%。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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