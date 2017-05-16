中国QFII A股基金4月平均业绩升0.14% 优于国内股票基金--理柏

即日起允许美国牛肉输华 要求30月龄以下剔骨和带骨牛肉--质检总局
路透北京6月20日 - 中国国家质检总局最新发布公告称，即日起允许美国牛肉输华，允许进口的牛肉指30月龄以下剔骨和带骨牛肉，包括心、肾、肝、瓣胃、牛筋，不包括扁桃体、回肠未端、碎肉及机械分离肉。
路透上海5月16日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年4月的平均业绩升0.14%，前四月累计升4.86%，均优于国内股票型基金。
报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金4月平均业绩升1%，今年以来平均业绩累计升7.76%，亦均优于国内股票型基金。
中国各分类基金4月业绩涨跌互见，其中贵金属股票基金单月涨升1.49%，表现最佳；中国股票型基金单月平均下跌1.17%。今年以来则以大中华股票基金表现最佳，平均业绩走升13.86%，中国股票型基金平均涨2.54%。
亚太主要股市4月表现分化，菲律宾综合指数升幅以4.78%居主要亚太股市之冠，上证综指.SSEC单月下跌2.11%；今年以来以印度、香港、菲律宾及新加坡四地指数表现最佳，升幅均逾10%，上证综指今年以来则仅微幅走升1.64%。(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京6月20日 - 中国国家质检总局最新发布公告称，即日起允许美国牛肉输华，允许进口的牛肉指30月龄以下剔骨和带骨牛肉，包括心、肾、肝、瓣胃、牛筋，不包括扁桃体、回肠未端、碎肉及机械分离肉。
路透北京6月20日 - 人民币兑美元即期周二收跌近百点，并创6月以来最低。交易员称，人民币中间价下滑幅度有所过滤，引发逢低购汇盘；午后汇价明显走弱一度跌至6.8369，但收盘前遭遇维稳，跌幅迅速缩减。
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。