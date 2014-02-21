QFII A股基金1月平均业绩跌3.68% 逊于国内同业--理柏

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透上海2月21日 -汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周五发布月度报告称，今年1月整体合格境外机构投资者（QFII）基金平均业绩下跌3.68%，表现逊于国内股票型基金。
报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金1月平均业绩走跌2.32%，亦落后于国内股票型基金。
理柏统计的中国各分类基金1月业绩好坏差异仍大，信息技术股票基金单月平均扬升9.44%，涨幅最大，天然资源股票基金单月平均则大跌10.20%，中国股票型基金平均业绩微跌0.03%。
亚太市场1月跌多涨少，印尼上月扬升3.38%，居所有亚太股市之冠，日股单月大跌8.45%，表现最差，上综指数.SSEC上月续挫3.92%，仍属熊市。(完）
(发稿 林琦；审校 黄凯)
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