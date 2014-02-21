版本:
中国
中国财经 | 2014年 2月 21日 星期五 17:35 BJT

QFII A股基金1月平均业绩跌3.68% 逊于国内同业--理柏

路透上海2月21日 -汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周五发布月度报告称，今年1月整体合格境外机构投资者（QFII）基金平均业绩下跌3.68%，表现逊于国内股票型基金。

报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金1月平均业绩走跌2.32%，亦落后于国内股票型基金。

理柏统计的中国各分类基金1月业绩好坏差异仍大，信息技术股票基金单月平均扬升9.44%，涨幅最大，天然资源股票基金单月平均则大跌10.20%，中国股票型基金平均业绩微跌0.03%。

亚太市场1月跌多涨少，印尼上月扬升3.38%，居所有亚太股市之冠，日股单月大跌8.45%，表现最差，上综指数.SSEC上月续挫3.92%，仍属熊市。(完）

(发稿 林琦；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐