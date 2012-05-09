证监会新批五家海外机构QFII资格

中国要防止杠杆率过快上升 央行正研究延长债市交易时间--央行专家
路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
路透上海5月9日电---中国证监会网站周三显示,4月共有日本瑞穗投信投资顾问公司、美国骏利资产管理公司等五家海外机构,获得合格境外机构投资者(QFII)资格.
其余三家获批QFII资格的机构还包括南非的预知投资管理公司、韩国东部资产运用株式会社和英国瀚森全球投资有限公司.截止4月底,共有163家海外机构获得QFII资格.
另据上海证券报今日报导,近日淡马锡旗下富敦资金管理有限公司等机构新获批QFII资格.截止目前,已有166家境外机构获得QFII资格,其中商业银行23家,证券公司13家,资产管理公司90家,保险公司11家,养老基金和主权基金等其他类机构29家.
中国证监会基金监管部主任王林日前表示,为鼓励境外机构进入中国市场进行长期投资,证监会已放宽QFII资格申请限制,并将对养老基金、公积金等长期资金性质的QFII优先审核、保证投资额度.他还透露,33家获得QFII资格的境外机构正在申请首批投资额度102.5亿美元,37家已在境内投资运作的QFII在申请追加投资额度125亿美元.
据国家外管局此前数据,截至4月16日,共有133家QFII获得共计251.93亿美元的额度.(完)
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--发稿 林琦; 审校 张喜良
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