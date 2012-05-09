证监会新批五家海外机构QFII资格

其余三家获批QFII资格的机构还包括南非的预知投资管理公司、韩国东部资产运用株式会社和英国瀚森全球投资有限公司.截止4月底,共有163家海外机构获得QFII资格.

中国证监会基金监管部主任王林日前表示,为鼓励境外机构进入中国市场进行长期投资,证监会已放宽QFII资格申请限制,并将对养老基金、公积金等长期资金性质的QFII优先审核、保证投资额度.他还透露,33家获得QFII资格的境外机构正在申请首批投资额度102.5亿美元,37家已在境内投资运作的QFII在申请追加投资额度125亿美元.