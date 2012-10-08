证监会称推动尽快明确QFII所得税政策 放宽资金汇出入限制

路透北京10月8日电---为鼓励境外长期资金进入中国资本市场,中国证监会表示,将继续加快合格境外机构投资者(QFII)审核,同时与相关部门协商,推动尽快明确QFII所得税政策,放宽投资额度和资金汇出入限制.

而配合中国QFII审批速度加快,近期上海证券交易所、深圳证券交易所和中国金融期货交易所分别组团赴美国、加拿大、欧洲等地区就中国资本市场等向境外养老金等长期投资机构进行路演.

中国证券报周一报导引述证监会基金监管部有关负责人称,境外养老金等机构投资者普遍看好中国经济长期增长潜力,认为中国作为迅速发展的世界第二大经济体,从全球资产配置角度,境外投资者对A股市场配置比重将越来越高.

"在推介过程中,境外投资者普遍表现出较强的投资愿望,认为目前中国资本市场估值水平已具备显着投资价值,提供了很好的投资机会,许多养老金、主权基金明确表示近期将启动QFII资格申请或申请增加投资额度,个别机构希望能申请增加50亿美元额度."上述负责人称.

数据显示,今年以来已新批准52家境外机构QFII资格和91.78亿美元投资额度;4月,证监会、中国央行和外汇局宣布新增500亿美元QFII投资额度,QFII总投资额度扩大到800亿美元.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯

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