11家机构获批进入中国银行间债市 含QFII、境外机构及RQFII

刊登在中国货币网的公告显示，此次获准进入银行间债市的QFII包括台湾银行、鼎晖投资咨询新加坡有限公司；境外机构包括俄罗斯外贸银行、开泰银行（大众）有限公司、台中商业银行、友利银行(000030.KS)。

而证监会等部门在2012发布的合格境外机构投资者(QFII)相关规定则表示，在批准投资额度内，QFII可以投资于在证券交易所交易的股票、债券和权证，在银行间债券市场交易的债券等人民币金融工具。(完)