11家机构获批进入中国银行间债市 含QFII、境外机构及RQFII

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海10月22日 - 中国人民银行金融市场司周四公告称，新批准11家机构进入银行间债券市场，包括两家QFII(合格境外机构投资者)、四家境外机构以及五家RQFII(人民币合格境外机构投资者)。
刊登在中国货币网的公告显示，此次获准进入银行间债市的QFII包括台湾银行、鼎晖投资咨询新加坡有限公司；境外机构包括俄罗斯外贸银行、开泰银行（大众）有限公司、台中商业银行、友利银行(000030.KS)。
RQFII包括大华资产管理有限公司、法国巴黎资产管理、华泰金融控股（香港）有限公司、联博香港有限公司、贝莱德顾问（英国）有限公司。
据中国外汇交易中心统计数据显示，截至周三，中国银行间本币市场共有9,988家成员。除境内银行、基金、券商和保险等外，还有115家境外银行、123家RQFII、16家境外保险公司以及32家QFII。
中国央行2010年8月发布通知，允许境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场。具体包括境外中央银行或货币当局(境外央行)、香港、澳门地区人民币业务清算行(港澳人民币清算行)，以及跨境贸易人民币结算境外参加银行(境外参加银行)。
中国人民银行今年7月发布通知称，境外央行、国际金融组织、主权财富基金等相关境外机构投资者进入银行间市场，向中国央行提交银行间市场投资备案表即可；同时放开投资额度限制，相关境外机构可自主决定投资规模。
而证监会等部门在2012发布的合格境外机构投资者(QFII)相关规定则表示，在批准投资额度内，QFII可以投资于在证券交易所交易的股票、债券和权证，在银行间债券市场交易的债券等人民币金融工具。(完)
(发稿 边竞; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。